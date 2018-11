Ein Symbol der Hoffnung auf friedliche Zeiten

Heuer vor 90 Jahren eingeweiht: die Friedenskirche in St. Johannis - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Plätze, Straßen oder Häuser verändern im Lauf der Zeit ihr Gesicht. Oft zu ihrem Vorteil, manchmal auch zu ihrem Nachteil. Die NZ will solche Veränderungen sichtbar machen. Der folgende Artikel entstand durch eine Kooperation mit dem Projekt "Stadtbild im Wandel". Heute geht es um die Friedenskirche in St. Johannis.

Bei ihrer Weihe 1928 stand die Friedenskirche noch recht einsam inmitten der Gartenlandschaft der Johannisfelder. © unbekannt (Sammlung S. Gulden)



1919 war Europa von den Folgen des Ersten Weltkrieges schwer gezeichnet. Der Wunsch nach immerwährendem Frieden war stark. Als man im Nürnberger Stadtteil St. Johannis nach einem Namen für die neue evangelisch-lutherische Gemeindekirche suchte, war es nur konsequent, den Frieden als Patron des Gotteshauses zu wählen.

Der Kunsthistoriker Fritz Traugott Schulz verewigte diesen Wunsch damals mit den Worten: "Die Kirche sollte nicht nur Gotteshaus, sondern zugleich ein Friedensdenkmal für alle Zeiten sein." 1927 stiftete der Bankier Karl Leonhard Giem der Gemeinde die "Friedensglocke", eine der größten ihrer Zeit.

In den letzten 90 Jahren ist St. Johannis um die Kirche herumgewachsen. © Sebastian Gulden



Bevor die Friedenskirche am ersten Adventssonntag des Jahrs 1928 (2. Dezember) ihre Weihe empfing, waren die meisten Johanniser Protestanten zum Gottesdienst in das Kirchlein auf dem Johannisfriedhof gepilgert. Obschon für eine Kapelle großzügig bemessen, genügte ihr Innenraum um die Jahrhundertwende der Masse an Kirchgängern längst nicht mehr.

Nachdem die Katholiken 1910 ihre neue Kirche St. Michael hatten einweihen können, nahmen 1916 auch die Lutheraner ihr nicht minder ehrgeiziges Neubauprojekt in Angriff.

Im Unterschied zu den katholischen Mitbürgern, die ihrer Kirche eine neobarocke Hülle verpassen ließen, wählte die lutherische Gemeinde einen Entwurf mit Anleihen an die Baukunst der Romanik und der Gotik. Das Hauptportal am Palmplatz schmückte Bildhauer Konrad Roth mit zwei monumentalen Säulen, die auf den Rücken kauernder Löwen ruhen.

Doch der Entwurf ging noch weiter: Mit dem Palmplatz sollte auch ein neues Zentrum für St. Johannis entstehen, eine städtebauliche und soziale Mitte, die der Stadtteil bislang nicht besaß.

Beim Bau kam ein gewaltiger Brückenkran zum Einsatz, der die gesamte Länge des Gebäudes abfahren konnte. © unbekannt (Sammlung S. Gulden)



Den gewaltigen Kirchturm stellte Architekt German Bestelmeyer genau in die Mittelachse der Hallerstraße, so dass er von Norden und Süden den Fluchtpunkt der Straßenansicht bildete. Dass der Turm auch genau über dem südlichen Teil der Praterstraße, also rund 780 Meter Luftlinie entfernt, aufragt, ist dagegen eher ein glücklicher Zufall.

Die Sehnsucht nach dauerndem Frieden erfüllte sich nicht. Bestelmeyer, bereits vor Hitlers Machtergreifung in antisemitischen und nationalistischen Kreisen aktiv, wurde ein Zahnrad im Getriebe der NS-Kunstpolitik. Beim britischen Luftangriff am 3. Oktober 1944 zerschlugen Bomben das Hauptdach der Kirche. Das Innere brannte völlig aus und mit ihm große Teile der kostbaren Einrichtung, die Künstler wie Else Jaskolla, Hermann Kaspar und Adolf Schinnerer geschaffen hatten.

Der Wiederaufbau dauerte bis 1952. Eine Tragödie aus der Nachbarschaft erwies sich für die Friedenskirche als Glück im Unglück: Nachdem die Familie Haller von Hallerstein sich schweren Herzens dazu entschlossen hatte, die ebenfalls zerstörte Heilig-Kreuz-Kapelle an der Johannisstraße nicht wiederaufzubauen, kam ihre wertvolle Einrichtung – man hatte sie vorsorglich ausgelagert – in die Friedenskirche.

Aktive Gemeinde mit Mitgliedern aus aller Welt

So steht heute etwa der 1486 gestiftete Peringsdörfer-Altar mit seinen zarten Schnitzfiguren und -reliefs und den gemalten Flügeln, die ein unbekannter Bildschnitzer und die Werkstatt von Dürers Lehrmeister Michael Wolgemut geschaffen haben, im Chorraum der Kirche.

Heute ist die Friedenskirche Mittelpunkt einer aktiven Gemeinde mit Mitgliedern aus vielen Ländern und das städtebauliche Herz von St. Johannis. Ihr Turm, der von weither in der Stadtlandschaft grüßt, steht heute wie vor 90 Jahren als Symbol der Hoffnung auf Frieden in der Welt.

Sebastian Gulden