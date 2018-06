Einblick in den Atomschutzbunker am Hauptbahnhof

Das Relikt erinnert an die Zeit des Kalten Krieges in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unzählige Menschen strömen tagtäglich am Nürnberger Hauptbahnhof ein und aus. Doch kaum jemand weiß von dem Relikt, das sich unter den Gleisen befindet: ein Atomschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Die Redaktion von FrankenSein wirft einen Blick in das unterirdische Labyrinth.

Bilderstrecke zum Thema

Im Falle einer Nuklearkatastrophe hätte er eine Schlüsselrolle gespielt: Im Bunker unter dem heutigen DB-Museum in Tafelhof hätte der Zug-Betrieb in Bayern sichergestellt werden können. Heute mutet die unterirdische Anlage gespenstisch an - wir haben uns umgesehen!