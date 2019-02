Einblick ins Milieu: Zu Besuch in Nürnbergs Rotlicht-Viertel

In 17 Bordellen und Laufhäusern bieten Frauen ihre Dienste an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Frauentormauer ist eine der ältesten Rotlichtmeilen Deutschlands. In den zahlreichen Laufhäusern und Bordellen bieten vor allem Prostituierte aus Osteuropa ihre Dienste an. Wir haben uns in den Räumlichkeiten umgesehen.

