Einbrecher-Duo in Nürnberg auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Zeuge rief sofort die Polizei - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Zwei Männer konnten von der Polizei festgenommen werden, nachdem sie in der Nacht auf Montag versucht hatten in ein Mehrfamilienhaus in der Peterstraße in Nürnberg einzubrechen.

In der Nacht zum Montag wurden gegen 1.30 Uhr zwei Männer, je 48 und 32 Jahre alt, festgenommen, nachdem sie kurz zuvor dabei beobachtet worden waren, wie sie eine Tür im Nürnberger Osten aufhebelten. Ein Zeuge bemerkte dies und verständigte die Polizei. Diese nahm die beiden Männer vorläufig fest.

Am Mehrfamilienhaus enstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwenden konnten die Diebe jedoch nichts. Es wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

