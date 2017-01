Einbrecherbande zu teils hohen Haftstrafen verurteilt

In mindestens zwölf Wohnungen sind die Männer eingestiegen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Es ist der Albtraum vieler Menschen: Ein Wohnungseinbruch. 1264 Fälle hat die Polizei Mittelfranken im Jahr 2015 registriert, nur 12,9 Prozent davon konnten aufgeklärt werden. Vor dem Landgericht haben nun vier Rumänen mehrere Einbrüche gestanden und wurden verurteilt.

In mindestens zwölf Wohnungen sind die Männer im Sommer 2015 eingestiegen. Alle vier erhielten vor Gericht Haftstrafen. © colourbox.com



In mindestens zwölf Wohnungen sind die Männer im Sommer 2015 eingestiegen. Alle vier erhielten vor Gericht Haftstrafen. Foto: colourbox.com



In mindestens zwölf Wohnungen im Raum Nürnberg sollen die vier Männer im Sommer 2015 eingebrochen sein. Dabei haben sie mehrere Tausend Euro Bargeld und vor allem Goldschmuck erbeutet. Eine Telefonüberwachung führte die Polizei auf die Spur der Täter.

Es war immer kurz vor Einbruch der Dunkelheit, als die 20, 21, 23 und 27 Jahre alten Männer Ausschau nach Wohnungen im Erdgeschoss hielten, in denen kein Licht brannte. "Wenn das Licht brennt, ist ja jemand zu Hause", erklärt einer der Beteiligten. Während zwei von ihnen draußen Schmiere standen, verschafften die anderen sich Zugang über die Balkontür – meist mit einem Schraubenschlüssel.

Im Inneren suchten die Männer Schränke und Kommoden nach Bargeld ab. Als Lichtquellen nutzten sie ihre Handys. Selbst in einer Buch-Attrappe wurden sie fündig, wie ein mutmaßliches Einbruchsopfer und Zeuge vor Gericht erzählt. Die Beute haben die Angeklagten anteilig unter sich aufgeteilt.

Diebesbande zeigt sich geständig

Die Staatsanwaltschaft wirft allen vier Männern Bandendiebstahl vor. In der Statistik der Polizei Mittelfranken tauchen Wohnungseinbrüche, die von Banden begangen worden sind, gesondert auf. Von 140 Fällen im Jahr 2015 wurden immerhin 128 aufgeklärt. Werden Einbrecherbanden geschnappt, können häufig gleich viele Fälle gelöst werden, denn die Banden begehen oft gezielt eine ganze Reihe von Wohnungseinbrüchen.

So auch die Männer aus Rumänien. Sie stehen wegen ihres rabiaten Vorgehens auch wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Um den Prozess zu verkürzen, haben sich im Rechtsgespräch die Richter, die Staatsanwaltschaft sowie alle beteiligten Verteidiger hinter den Kulissen auf ein mildes Strafmaß geeinigt – vorausgesetzt, die Angeklagten sind geständig.

Tatsächlich sind die Männer bereit zu reden. Sie stammen alle aus ärmlichen Verhältnissen in Rumänien. Ihre Familiengeschichten ähneln sich – bei den Großeltern aufgewachsen, ein gewalttätiger Vater oder gar kein Kontakt zu ihm. Nur einer der Männer hat Abitur. Er ist auch der einzige, der bereits in Rumänien wegen Diebstahls vorbestraft ist. Mit dem Ziel, in Wohnungen einzubrechen, ist er nach Deutschland gekommen. "Wegen Schulden", wie er sagt.

Zur Beute der Angeklagten zählen Schmuck, Bargeld und Elektronikgeräte. Später finden die Ermittler in einer Pension das in Plastiktüten abgepackte Diebesgut. Doch viele der Gegenstände haben die Männer längst verkauft.

Die Opfer erinnern sich jeden Tag an den Einbruch

Einem Mann, dem eine Münzsammlung gestohlen wurde, hat die Polizei empfohlen, im Internet danach zu suchen. Für ihn ist das die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Anderen wurden die Freundschaftsarmbänder der Tochter geklaut oder der Ehering der verstorbenen Ehefrau. Den kompletten Sachwert bekommen nur die wenigsten von ihrer Versicherung ersetzt. Vor allem bei Erbstücken fehlen oft Wertnachweise.

"Man fühlt sich nicht mehr wohl", fasst eines der Einbruchsopfer seine Gefühle zusammen. "Mir geht es nicht gut", sagt ein anderes. Jeden Tag werde sie an den Einbruch erinnert, so die Frau. Denn der Austausch der Balkontür hätte einen aufwändigen Umbau zur Folge, den der Vermieter nicht bezahlen möchte.

Fast alle Betroffenen haben ihre gesamten Kleidungsstücke und sogar Vorhänge nach dem Einbruch gewaschen. "Ich weiß ja nicht, wer da meine Sachen angefasst hat", sagt eine Frau.

Smartphones wurden der Bande zum Verhängnis

Letztendlich wurde den Angeklagten ihre Beute zum Verhängnis. Denn sie nutzten gestohlene Smartphones – und jedes Gerät besitzt eine einzigartige Erkennungsnummer. Es war ein großer Wust an Daten, durch den sich die Ermittler kämpfen mussten.

Da bei den Taten immer über den Balkon eingebrochen wurde, gingen die Experten schon bald von einer Einbruchsserie aus und werteten die Telefondaten rund um die Tatorte aus. Dabei stellten sie Nummern fest, die immer wieder in den Funkmasten in der Nähe eingewählt waren. Während ein oder zwei der Angeklagten sich in der Wohnung zu schaffen machten, hielten sie Telefonkontakt zu den anderen, die draußen Schmiere standen.

Für die Ermittler war die Beweislage schnell eindeutig. Am U-Bahnhof Röthenbach klickten an einem Abend im September dann bei allen vier Männern die Handschellen. Einem der Angeklagten fiel bereits dort Schmuck aus der Hosentasche. Auch einen Schraubenzieher fanden die Beamten am Körper von einem der Männer.

Obwohl die Beweislage erdrückend scheint, kann das Gericht den Rumänen am Ende nicht alle vorgeworfenen Taten nachweisen.

Da zwei der Männer bereits wegen anderer Delikte verurteilt sind, fallen ihre Strafen auch entsprechend hoch aus: sechs und vier Jahre Haft. Ein dritter Mann muss für zwei Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Der Vierte kommt mit einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten davon.

Marie Zahout

Mail an die Redaktion