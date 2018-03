Einbrecherquartett in Nürnberg auf frischer Tat ertappt

Männer waren in Bürogebäude in der Sulzbacher Straße eingedrungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dank eines aufmerksamen Beobachters hat die Nürnberger Polizei in den frühen Sonntagmorgenstunden vier Einbrecher festnehmen können. Das Quartett war in ein Bürogebäude in der Sulzbacher Straße eingebrochen.

Der Mann hörte laut Polzei gegen 3.15 Uhr in der Sulzbacher Straße verdächtige Geräusche aus einem Büro und bemerkte vor dem Gebäude einen weißen Lieferwagen in dem zwei Männer saßen und offensichtlich warteten. Kurz darauf beobachtete er zwei weitere Männer, die das Gebäude verließen und zu dem Transporter gingen. Alle vier Personen machten sich daraufhin zu Fuß aus dem Staub.

Der Mann rief daraufhin sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Schon kurze Zeit später nahmen die Beamten vier Männer fest - diese hatten Funkgeräte sowie diverses Aufbruchwerkzeug dabei. Als die Polizisten das Bürogebäude kontrollierten, stellten sie aufgebrochene Türen und Fenster fest.

Weil die Männer im Alter zwischen 17 und 33 Jahren keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland haben, wird derzeit geprüft, ob sie einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt werden.

