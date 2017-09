Einbruch in Nürnberger Discounter: Täter gefasst

NÜRNBERG - Der Einbruch in einen Discounter in der Nürnberger Innenstadt Anfang Juni scheint geklärt. Die Kripo Nürnberg konnte zwei dringend tatverdächtige Männer ermitteln.

Am frühen Morgen des 1. Juni 2017 sind mehrere unbekannte Täter in einen Discounter in der Inneren Laufer Gasse eingebrochen. Sie stahlen überwiegend alkoholische Getränke und flüchteten anschließend unerkannt.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung der Täter ab. Diese Beschreibung führte nun zu zwei jungen Männern. Der 19-Jähriger legte ein Geständnis ab, sein 20-jähriger Komplize äußerte sich bisher nicht. Wegen des Verdachts des schweren Diebstahls läuft nun ein Ermittlungsverfahren gegen das Duo.

