Einbruch in Schwaiger Supermarkt: Diebe erbeuten 100.000 Euro

Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro - vor 26 Minuten

SCHWAIG - In der Nacht zum Sonntag brachen bislang Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in Schwaig bei Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter gelangten in der Zeit zwischen 4 und 4.30 Uhr über das Dach des Verbrauchermarktes in der Diepersdorfer Straße in Schwaig in den Innenraum. Aus dem dort befindlichen Tresor entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten und eine hohe Summe an Bargeld.

Insgesamt erbeuteten die Diebe über 100.000 Euro. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach sicherte die Einbruchspuren. Das Fachkommissariat für Einbruchdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.