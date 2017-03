Einbrüche in Oberbayern: Dieb in Nürnberg gefasst

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls - Mann sitzt in Haft - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstag wurde ein 51-Jähriger im Stadtgebiet festgenommen, da er nach Angaben der Polizei im Zusammenhang mit mehreren Verbrechen in Oberbayern gesucht wurde. Das Diebesgut beschlagnahmte die Polizei und der Mann sitzt in Haft.

In der Nürnberger Innenstadt wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein 51-jähriger Mann von einer Streife kontrolliert. Die Polizisten fanden zahlreiche Wertgegenstände wie Laptops, Mobiltelefone, Schmuck und Sonnenbrillen.

Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann zu, diese bei Einbrüchen in Oberbayern geklaut zu haben. Das Diebesgut beschlagnahmte die Polizei.

In Absprache mit der Kriminalpolizei Nürnberg wurden die Aussagen des 51-Jährigen überprüft und bestätigt. Gegen den Mann wird wegen schweren Diebstahls ermittelt. Infolgedessen wurde Haftbefehl erlassen und der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

