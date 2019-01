Einbruchserie in Nürnberg: Diebe stehlen Zahngold und Bares

NÜRNBERG - Gleich an mehreren Stellen schlugen in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch Einbrecher im Nürnberger Altstadtring zu. Neben jeder Menge Bargeld ließen sie auch Zahngold mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen etwa 18 Uhr und 6 Uhr durchwühlten die Täter mehrere Büro- und Geschäftsräume am Marientor- und Frauentorgraben. Dabei erbeuteten sie Bargeld und andere Wertgegenstände, darunter Zahngold aus einem Labor, im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt knapp 2000 Euro. Die Täter flohen nach den Taten. Im gleichen Zeitraum kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude am Kontumazgarten.

Auch hier hatten es die Einbrecher mutmaßlich auf Diebesgut abgesehen. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren an den Tatorten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter 0911 2112-3333 zu melden.

