Eine Skulptur für die Liebenden und ihre Schlösser

NÜRNBERG - Viele Pärchen besiegeln ihre Zuneigung gerne mit einem symbolischen Schloss. Ein beliebter Liebesbeweis, dem die Stadt vor zwei Jahren einen Riegel vorschob. Doch nun gibt es endlich Ersatz für die Liebenden.

Eine Skulptur neben der Brücke soll nun für die Schlösser herhalten: Ein Liebespaar der Schule durfte sich als erstes daran verewigen - unterstützt von Bürgermeister Christian Vogel. © Michael Matejka



Es wurde damals zu einem regelrechten Hype, Schlösser an Brücken anzubringen und in einem romantischen Akt die Schlüssel ins Wasser zu werfen. In Nürnberg ist vor allem der Cinecittà-Steg dafür von den Liebenden auserkoren worden. Bald jedoch ächzte die Brücke unter der enormen Last der metallenen Symbole. Deshalb rückt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum regelmäßig an, um die mittlerweile verbotenen Schlösser zu entfernen.

Nun jedoch hat die Stadt eine Lösung gefunden: eine Skulptur neben der Brücke soll für die Schlösser herhalten. Realisiert wurde diese durch Schüler der Berufsschule 1. Sie haben sich vor rund zwei Jahren verschiedene Entwürfe dazu ausgedacht, und schließlich in einem Wettbewerb den Sieger gekürt. Anschließend haben sie die silberne Skulptur in Herz- und Weltform selbst angefertigt. Am Mittwoch war es dann soweit: Ein Liebespaar der Schule durfte sich als erstes daran verewigen.

