Eine Tonne ungekühltes Entenfleisch in Nürnberg unterwegs

Fahrer muss Schaden von 10 000 Euro zahlen - Fleisch landete in Müllverbrennung - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Ein Lkw-Fahrer hatte das Entenfleisch in einem Laster ohne Kühlung in Nürnberg transportiert, nachdem sein Kühltransporter unterwegs einen Defekt hatte. Nur durch einen Zufall kam die Polizei dem Fahrer auf die Spur.

Eine Tonne ungefrorenes Entenfleisch landete schließlich in der Müllverbrennungsanlage in Nürnberg (Symbolbild). Foto: Jens Wolf



Ein Angestellter der Lebensmittelüberwachung war am Donnerstag gegen 14 Uhr privat in der Rothenburger Straße in Nürnberg unterwegs und bemerkte, wie ein Fahrer in Folie eingeschweißte Enten entlud. Da die Enten nahezu aufgetaut ausgesehen haben mussten und einem Restaurant geliefert werden sollten, verständigte er die Polizei.

Wie diese inzwischen bekannt gab, stammten die eingeschweißten Enten aus Polen. Nach der Befragung des 53-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der Kühllastwagen auf dem Weg von Polen nach Nürnberg auf Höhe von Erfurt einen Defekt hatte und er das Kühlfahrzeug abstellen musste. Er konnte nur ein Transportfahrzeug ohne Kühlung organisieren. Nach Aussage des Fahrers sollten die Enten die Strecke bis Nürnberg wohl unbeschadet und gefroren überstehen.

Die Ware hatte ein Gesamtgewicht von etwa einer Tonne und einen Wert von etwa 10.000 Euro. Das Ordnungsamt der Stadt Nürnberg wurde informiert und ordnete an, die aufgetauten Enten in der nahe gelegenen Nürnberger Müllverbrennung zu vernichten. Die Kosten hierfür habe der Fahrer zu tragen. Nach Abschluss der Sachbearbeitung und Bezahlung der Entsorgungskosten durfte der Mann wieder nach Polen zurückfahren.

