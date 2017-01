Einheimische und Hotelgäste treffen sich im "Mondo"

Neue Restaurant-Bar in der Königstraße — Feine griechische Küche im "Delphi" - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Suppe, Smoothie, Salate und abends die Verwandlung zur Restaurant-Bar: Das neue "Mondo" hat für jede Kundschaft was zu bieten. Auch das traditionsreiche "Delphi" brummt. Außerdem: Was 53.000 Instagram-Abonennten so spannend finden. Hier sind die Gastro-News.

Das „Mondo“ in der Königstraße ist ein Teil des neuen Hotels „Melter“. Hotelgäste wie Einheimische können hier frühstücken, aber auch essen und einfach einen Kaffee trinken. © Foto: Patrick Schroll



Das „Mondo“ in der Königstraße ist ein Teil des neuen Hotels „Melter“. Hotelgäste wie Einheimische können hier frühstücken, aber auch essen und einfach einen Kaffee trinken. Foto: Foto: Patrick Schroll



Die ganze Welt in einem Restaurant: "Mondo" heißt die neueste Lokalität von Christoph und Betty Haberl, die bereits zwei Filialen der "Mischbar" mit Erfolg führen. Doch diesmal ist es ein etwas anderes Konzept. Denn das "Mondo" ist auch ein nicht ganz unwichtiger Teil des neuen Hotels "Melter", das im selben Haus beheimatet ist, zur Alpha-Gruppe gehört und von Omar Schmelzer geführt wird.

Im "Mondo" frühstücken die Gäste aus aller Welt neben den Nürnbergern. Mittags kommen die Büroangestellten und die vom Einkaufsbummel Ermatteten vorbei, um einen Teller Suppe, ein leckeres Kichererbsen-Curry sowie einen der vielen Salate zu essen oder auch nur einen Bio-Kaffee, frisch gepresste Säfte oder Smoothies zu trinken.

Verwandlung in Restaurant-Bar

Abends verwandelt sich das "Mondo" in eine Restaurant-Bar, in der allerlei Kleinigkeiten — die "Mondolini" — sowie Cocktails kredenzt werden. Da stehen orientalische Fleisch-Dattel-Bällchen (4,50 Euro) auf der Karte, neben spanischer Tortilla mit Oliven (3,90 Euro) oder geschmortem Rindfleisch (4,20 Euro).

Für die sehr ansprechende Gestaltung konnte das Paar wieder den Nürnberger Innenarchitekten Udo Kloos gewinnen, der zusammen mit Marcos Aretio auch am Design des "Hotel Melter" beteiligt war.

Natur wollten die Pächter in das "Mondo" bringen: "Wir haben die Farben Braun und Grün gewählt, einen Yachtboden aus Holz installiert und überhaupt viel Holz verwendet", sagt Betty Haberl. Eine gelungene Mischung, darüber hinaus spielt auch die Ökologie eine Rolle: "Wir wollen in 2017 möglichst ganz auf Plastik verzichten." Schon herumgesprochen hat sich das große Frühstücksbuffet mit Pancakes, Würstchen, Aufstrichen und mehr (9,50 Euro ohne Getränk), für das man gerade am Wochenende unbedingt reservieren sollte.

Chef Vangelis Giannikis (links) und Mitarbeiter Christos Passalos kredenzen griechische Küche im „Delphi“. © Foto: Michael Matejka



Chef Vangelis Giannikis (links) und Mitarbeiter Christos Passalos kredenzen griechische Küche im „Delphi“. Foto: Foto: Michael Matejka



Im Untergeschoss überlebt

Wenn ein Restaurant 37 Jahre im Untergeschoss eines Hauses überlebt, spricht das für seine Qualität. Das "Restaurant Delphi" in der Inneren Laufer Gasse ist einer der ersten Griechen in Nürnberg: 1979 eröffnete Evangelos Giannikis, 1997 übernahm sein Sohn Vangelis das "Delphi".

Wer das Lokal betritt, muss über die breite Treppe hinunter in den Keller. Und da stehen sie schon, die überaus netten Ober und der Chef, um dem Gast die Hand zu schütteln. Und einem sofort das Gefühl von Nachhausekommen zu vermitteln. Hier wird die Gastfreundschaft gelebt! Von wegen Keller: Die Inhaber haben das "Delphi" so geschickt gestaltet, dass man nicht glaubt, im (fensterlosen) Untergeschoss zu sitzen. Mit der letzten Renovierung vor zwei Jahren zog ein moderner Schick ein. Neben der Gastfreundschaft ist das gute Essen der Grund, warum man unbedingt reservieren sollte. Oder eine längere Wartezeit an der Treppe in Kauf nehmen muss. Denn der Laden brummt.

Wir wählen aus der üppigen Weinkarte mit griechischen, aber auch internationalen Weinen einen guten Retsina (13 Euro/Flasche). Die warmen und kalten Vorspeisen locken als Platten oder einzeln (ab 3,50 Euro), aber wir entscheiden uns für Kalamaria (Tintenfisch) vom Grill, der in feine Scheiben geschnitten mit Reis und Salat (14,50 Euro) auf den Tisch kommt und wunderbar zart und würzig schmeckt.

Klar gibt es auch im "Delphi" diverse Platten — von "Apollon" (Gyros, Souvlaki, Bifteki, Tomatenreis für 14 Euro) bis "Duetto" mit Kalamaria und Gyros (14 Euro) — für diejenigen, die sich nur schwer für eine Sache entscheiden können. Satt und sehr zufrieden verlassen wir dieses besondere Stückchen Griechenland. Und kommen wieder.

Mit Franzellii zur perfekten Figur

Genug geschlemmt! Der Hosenbund zwickt, statt Ente heißt es ab sofort Diät halten, Ernährung umstellen, Sport machen. Franziska Ludwig hat es bereits geschafft: Aus eigener Kraft hat sie 50 Kilo abgenommen. Während sie Gewicht verlor, hat sie nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Fans dazugewonnen: Über eine Million Besucher auf ihrem Blog franzellii.com und über 53.000 Abonnenten auf Instagram verfolgen ihre Reise zum Wohlfühlgewicht und lassen sich von „Franzelliis“ Rezepten inspirieren.

Das Thalia-Buchhaus Campe hat die junge Frau eingeladen, ihr neues und erstes Kochbuch innerhalb einer Lesung am Donnerstag, 12. Januar, um 18.30 Uhr vorzustellen: "Franzellii kocht sich leicht" heißt das Buch und ist im ZS Verlag München erschienen. Franzelliis Botschaft: Der persönliche (Abnehm-)Erfolg ist dann am größten, wenn man neugierig bleibt, mit Freude immer Neues ausprobiert, seine Geschmacksnerven sensibilisiert und bewusst genießt.

Mehr als 60 gesunde und bewusste Rezepte in fünf unterschiedlichen Kategorien gliedern das Kochbuch. Die echte, ehrliche Geschichte von Franziska Ludwig inklusive. Während der Lesung gibt es übrigens nichts zu essen.

Mehr Informationen in unserer Rubrik Essen und Trinken

Katja Jäkel