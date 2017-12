Einkaufssonntage in Nürnberg bleiben ein Streitthema

Stadtrat entscheidet am Mittwoch über zwei Sonntagsöffnungen - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Vor Weihnachten Verkäuferin sein, ist kein Hauptgewinn. Die Nürnberger Sonntagsallianz will ihnen 2018 wenigstens die neue Einkaufsnacht im Juni ersparen. Zwei Sonntagsöffnungen wird der Stadtrat am heutigen Mittwoch wohl durchwinken.

Die Nürnberger Innenstadt zieht gerade in der Vorweihnachtszeit die Massen nahezu magisch an. © Michael Matejka



Fußbad oder Badewanne. Eins von beiden muss her, wenn Katharina Lorenz (43) abends um halb neun zu Mann und Tochter nach Hause kommt. "Die Füße", seufzt die Verkäuferin bei Karstadt in Langwasser. Sie ist seit 25 Jahren im Job, der Dezember ist ein harter Monat. Vor allem die Alleinerziehenden hätten’s schwer. Zu längeren Öffnungszeiten hat Lorenz eine klare Meinung: "Brauchen wir nicht!"

Die lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr war laut Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) Bestandteil eines Kompromisses mit der "Allianz für den freien Sonntag". Doch das Bündnis von Kirchen und Gewerkschaften stemmt sich nach wie vor gegen Einkaufssonntage und ähnliche Sonderöffnungen. Dass es seit heuer nur noch zwei in der Altstadt und der Südstadt statt vorher vier gibt, ist nicht nur einer strengeren Rechtsprechung und drohenden Klagen zu verdanken. Fraas sieht darin auch "ein politisches Signal" an die Sonntagsallianz. Fraas: "Die Einkaufsnacht ist ein Experiment. Ich weiß, dass sie umstritten ist." Dass sie zur Internationalen Orgelwoche stattfinden soll, sei rechtlich begründet und "eine Krücke", so Fraas.

"Hanebüchen" findet der katholische Betriebsseelsorger Martin Plentinger von der Sonntagsallianz die Kombination von Konzert und Konsum. Gegen die Konkurrenz im Internet helfen seiner Überzeugung nach "auch fünf Shoppingnights nicht". Der Einzelhandel solle lieber mehr Service und Personal bieten.

Auch zwei Einkaufssonntage seien noch zu viel, meint auch Plentingers evangelischer Kollege Roland Hacker. Das belaste die Mitarbeiterinnen, und die erhofften Gewinne kämen ihnen ohnehin nicht zugute. Der Kampf um eine Gesellschaft, die gemeinsam Pause macht und durchschnauft, wie es der Seelsorger beschreibt, hält also an.

Auf der Haben-Seite verbucht DGB-Chef und Sonntagallianz-Mitglied Stephan Doll, dass die verkaufsoffenen Sonntage diesmal in einem genau begrenzten Gebiet der Altstadt und des Südens stattfinden. In Fürth kämpfe man gerade gegen vier Sonntage, bei denen selbst Ikea und Möbel Höffner aufsperrten. Beide seien weit weg von der Fürther Innenstadt, so Doll, erlaubt sei das nicht.

