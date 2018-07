Einmal um den Dutzendteich: 17.500 schwitzten beim B2Run

NÜRNBERG - Runter vom Bürostuhl, rein in die Sportschuhe: Der Firmenlauf B2Run lockte auch in diesem Jahr wieder 17.500 Teilnehmer aus rund 650 Unternehmen an. Die Strecke führte rund um den Dutzendteich - und brachte die Läufer bei hochsommerlichen Temperaturen gehörig ins Schwitzen.

