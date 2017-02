Stundenlang zog sich am Samstag ein Einsatz der Nürnberger Berufsfeuerwehr hin. In einer Recyclingfirma war ein Schrotthaufen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell, jedoch mussten sie den Berg noch aufwendig nach weiteren Glutnestern durchsuchen. Verletzt wurde niemand. © ToMa