35 Stück sollen es werden, vier von ihnen trainieren nun in Nürnberg auf ihre ersten Einsätze hin: Die Nürnberger Reiterstaffel hat mit vier Wallachen ihre Arbeit in der Noris aufgenommen. Ihr Quartier liegt vorerst in Nürnberg-Buch, wo die Pferde im Reitstall der Familie Buch eingezogen sind. Hermes, Lorenz, Noris und Max heißen die Wallache, die dort nun von ihren Reitern mit täglichem Training auf ihre Einsätze vorbereitet werden. Zur Begrüßung schauten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Hermann in der Reithalle vorbei. © ToMa/Grau