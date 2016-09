Einsatzflut für Sicherheitsdienste an Nürnberger Schulen

NÜRNBERG - Die Stadt hatte für die großen Ferien erstmals einen Sicherheitsdienst engagiert, der an den Schulen nachschauen sollte, ob alles in Ordnung ist. Die Bilanz ist schockierend: Es gab 450 Einsätze.

Erstmals in diesem Jahr gab es an Nürnbergs Schulen Sicherheitsdienste. Sie haben sich - man muss fast schon sagen leider - bezahlt gemacht. © dpa



Seit geraumer Zeit haben Diebe und Randalierer Schulen und Kindergärten im Visier. Immer wieder kam es zu Einbrüchen und Zerstörungen. Daher wollte das Schulreferat gerade in den Ferien die leer stehenden Schulen besonders beobachten lassen. Es hat sich gelohnt: Michael Kaiser, Mitarbeiter von Schulbürgermeister Klemens Gsell berichtet über die Einsätze: "Das reicht vom Herumlungern auf dem Schulgelände über Müll verteilen bis hin zu zerbrochenen Flaschen."

Gleich 18 Mal haben die Sicherheitskräfte die Polizei rufen müssen, einmal, weil sich jemand auf das Dach der Adam-Kraft-Realschule geschlichen hat. "Die Person konnte auch festgenommen werden", verrät Michael Kaiser, ein Mitarbeiter von Schulbürgermeister Klemens Gsell.

Drei weitere Schulen sollen Alarmsystem bekommen

Das neue Alarmsystem an der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule hat sich schon bezahlt gemacht: Dreimal hat die Anlage in den vergangenen sechs Wochen ausgelöst - und so vielleicht Einbrüche verhindert. Denn mit Hilfe einer Kamera konnte die Sicherheitsfirma die Schule ins Visier nehmen und die mutmaßlichen Einbrecher direkt ansprechen. Das hat gereicht, um die Betroffenen in die Flucht zu schlagen.

Deshalb soll es bei diesem einen Alarmsystem nicht bleiben. Zwei weitere installiert die Stadt bis Ende des Jahres an öffentlichen Schulen, an der Geschwister-Scholl-Realschule und an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule. Eines der Systeme wird direkt nach Ferienende in Betrieb genommen, das andere soll bald folgen.

Am liebsten würde das Schulreferat die Alarmsysteme flächendeckend installieren, "aber selbst wenn wir das Geld dafür hätten: So schnell würden die Sicherheitsfirmen das bei 120 Objekten gar nicht schaffen", sagt Michael Kaiser.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einbrüche in Schulen und Kindergärten nach oben geschnellt. Die Polizei konnte eine Bande von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren dingfest machen, die allein in 40 Einrichtungen in Nürnberg und Umgebung eingestiegen sein soll.



