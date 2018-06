Einser-Abi: Die Überflieger des Labenwolf Gymnasiums

Abiturienten sprechen ganz offen über Umgang mit der besonderen Bestnote - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hauptsache Abitur. Irgendwie geschafft. Note egal. Das ist das Motto vieler Schüler. Und dann gibt es die, die ein höheres Ziel haben: 1,0. Fünf Schüler des Labenwolf-Gymnasiums haben genau das erreicht.

Die Fünf vom Labenwolf-Gymnasium haben das Einser-Abi in der Tasche: Vincent Gewert, Magdalena Bolsinger, Antonia Schwemmer, Marie Müller und Marija Bule. © Horst Linke



Kaum einer ist davon frei. Hört man die Abi-Note 1,0, öffnet sich in Gedanken eine Schublade, auf der in großen Buchstaben ein Wort steht: "Streber." Wer die fünf Spitzenschüler jedoch kennenlernt, kann dabei zusehen, wie sich diese Schublade von selbst wieder schließt. Bodenständig wirken sie, offen. Ehrlich geben sie zu, dass die Bestnote nicht nur Vorteile hat. Aber lassen wir die Szene dort beginnen, wo sie vor einigen Tagen ihr Ergebnis in die Hand gedrückt bekommen haben.

Marie Müller (17) hat sofort die Ziffern auf dem formlosen Ausdruck gesehen: 1,0. Und da war es um sie geschehen. "Ich hab vor Glück geheult und konnte nicht mehr aufhören", sagt sie heute lachend. Vor der Schule stand ihre Mutter und sah, wie die Tochter in Tränen aufgelöst aus dem Schulhaus kam. "Sie dachte, ich wäre durchgefallen."

Nicht bestanden - davon könnten die fünf nicht weiter entfernt sein. So eine Leistung wird wohl auch Neider auf den Plan rufen. Aber da sind sich die Abiturienten einig: Außer einem im Spaß formulierten "Du Streber!" sei hier kaum was zu spüren. "Gerade überwiegt der Zusammenhalt innerhalb des Jahrgangs", schwärmt Antonia Schwemmer (18). "Wir haben es gemeinsam geschafft - da ist die Note gar nicht so wichtig." Marija Bule (17) hat erlebt, dass sich viele einfach neidfrei mit ihr gefreut haben.

"Wir hatten auch Glück"

Im Gespräch stimmen sie darin überein, dass sie auch Glück hatten. Glück, weil das, was sie so gut beherrschen, sich direkt in den Noten widerspiegelt. "Es gibt andere Schüler, die etwas unglaublich gut können - nur leider ist das im Schulsystem nicht relevant", meint Magdalena Bolsinger (18) nachdenklich.

Apropos Kritik: Jetzt, da sie das Abi in der Tasche haben, können sie doch mal auspacken, was in der Schule richtig schlecht lief. Quälende Mathestunden, ungerechte Benotungen oder vergeudete Zeit zum Beispiel. Doch selbst als die Schulleiterin Andrea Franke den Raum verlässt und der Redakteur den Stift beiseite legt, können sie dazu kein Beispiel beisteuern. Im Gegenteil: "Wenn das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern nicht stimmt, wäre so ein guter Abi-Schnitt gar nicht möglich", ist Magdalena überzeugt.

Privilegien für die Besten

Dass man als guter Schüler manchmal gewisse Privilegien genießt, bestätigen sie. Wenn die Hausaufgaben nicht gemacht werden oder der sonst so vorbildliche Schüler Pünktlichkeit lockerer definiert, sehen die Lehrer da eher darüber hinweg. Jetzt mal ehrlich: Von nix kommt doch nix. Wie groß war der Lernaufwand fürs Abitur tatsächlich? "Ich habe fast weniger gemacht als sonst", sagt Antonia Schwemmer. Die anderen bestätigen, dass sie schon intensiv gelernt haben. Auch gemeinsam, in der Gruppe.

Einig sind sie sich darin, dass es ein riesiger Vorteil ist, wenn man auf die Grundlagen vergangener Jahre bauen kann. Wenn der Schüler in der Lage ist, fokussiert und konzentriert zu lernen. "Ich habe im Unterricht eigentlich schon immer aufgepasst", sagt Vincent Gewert (18) - und erfährt uneingeschränkte Zustimmung aus der Runde. "Ich dachte mir immer, wenn ich schon hier sitze", sagt Marie Müller, "dann kann ich doch auch gleich was davon mitnehmen." Auch wenn es nicht immer leicht war - 45 Minuten lang "Tic Tac Toe" im Unterricht zu spielen, war ihre Sache nicht. "Wäre verschwendet. Ich sehe es als echtes Privileg, dass mir Bildung so vermittelt wird", ergänzt Marija Bule.

Spätestens an diesem Punkt des Gesprächs fällt auf, mit welch positiver Einstellung die fünf an diese ganze Schulgeschichte herangehen. Klar, lässt sich einwenden, ist ja auch einfach, wenn man immer top ist. Für Marie Müller etwa gilt das nicht. "Ich war in der Grundschule gar nicht so der Überflieger", sagt sie. "Es war eine Zeit lang fraglich, ob ich überhaupt auf das Gymnasium kann." Ein Mutmacher für alle Eltern, deren Kinder in den ersten Klassen keine Senkrechtstarter sind.

Lieber die lange Leine

Generell: Wie sollen sich Eltern denn gegenüber ihren Teenager-Kindern in Schulangelegenheiten verhalten? Kontrolle, Druck, Freiraum? Die fünf denken nicht lange nach. Jeder von ihnen wollte von der Leine gelassen werden - und wurde es auch. Es ist gut, wenn die Eltern da sind,

finden sie. Wenn man weiß, in der Not helfen sie. So wie bei Antonia Schwemmer: "Ich habe immer sehr ungern vorgesungen. Da war meine Mutter auf meiner Seite und hat gesagt: ,Komm, diese drei Minuten gehen auch vorbei‘." Hätten sich die Eltern jedoch zu stark eingemischt, wäre vielleicht vieles nicht so glatt gelaufen. "Unsere Eltern waren uns ein Vorbild", sagen die fünf unisono.

Jetzt steht erst mal die Abi-Feier in der Schule am Freitag an. Und was danach kommt, wissen sie bereits - wobei sie spüren, dass mit der Note auch hohe Erwartungen von anderen einhergehen. Vincent wird ein Jahr lang auf den Fidschi-Inseln arbeiten. In einem Kindergarten und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Magdalena wird Molekulare Medizin studieren. Marija geht ebenfalls für ein Jahr ins Ausland, genau wie Antonia, die sich ein Jura-Studium vorstellen kann. Für Marie steht fest: Sie wird Gesang studieren.

Es ist ein schönes Gefühl, sagen die Prima-Abiturienten abschließend, dass sie dank ihrer Note alle Freiheiten haben. Aber überbewerten wollen sie die Leistung keinesfalls: "So eine 1,0 bedeutet nicht automatisch Erfolg, sie bringt nicht zwangsläufig Glück und Geld", sagt Vincent. "Ich bin mir sicher, dass dies von anderen Faktoren abhängig sein wird."

RURIK SCHNACKIG