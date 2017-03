Eis im Sonnenschein: Frühling zeigte sich in Nürnberg

Milde Temperaturen lockten zahlreiche Menschen in die Innenstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Passender hätte er nicht auftauchen können: Am Samstag kam der Frühling mit milden Temperaturen in die Region - und auch die Nürnberger ließen es sich da den Bummel in der Stadt mit Eis und Sonnenschein nicht nehmen. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Der Frühling ist da: Nürnberg genießt die Sonne Am letzten Ferienwochenende zeigte sich das Wetter noch einmal von seiner besten, also frühlingshaften Seite in Nürnberg. Bei 16 Grad zog es viele Menschen in die Innenstadt zum Bummeln. Und an der Museumbrücke und an der Liebesinsel ließ es sich sehr gut aushalten.



bb