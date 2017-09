EM 2024 in Deutschland: Fliegt Nürnberg als Spielort raus?

Am Freitag gibt der DFB bekannt, welche vier Städte gestrichen werden - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Die Gerüchteküche brodelt: Kurz vor der Bekanntgabe der zehn Spielorte für die Fußball-EM-Bewerbung 2024 will die Westdeutsche Zeitung schon erfahren haben, wer den Zuschlag erhält.

Die Fußballwelt wieder zu Gast in Nürnberg? Im Vorfeld der WM 2006 machte der WM-Globus Station auf dem Hauptmarkt. Für die EM 2024 hat sich Nürnberg als eine von 14 deutschen Städten beworben. © Foto: Karlheinz Daut



"DFB entscheidet sich für Mönchengladbach" titelt die Westdeutsche Zeitung am Mittwochmorgen auf ihrer Homepage - zwei Tage vor der anberaumten Pressekonferenz des DFB, bei der bekanntgegeben wird, mit welchen zehn Städten Deutschland für die EM 2024 plant.

Die Entscheidung über die Vergabe der EURO fällt zwar erst im September 2018, allerdings gibt es nur einen Bewerber neben Deutschland: die Türkei, deren Chancen aufgrund der jüngsten politischen Entwicklung als nicht sehr hoch angesehen werden.

14 Städte haben sich in Deutschland als Spielort für die EM 2024 beworben: Berlin, München, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Hannover, Nürnberg, Frankfurt/Main, Bremen, Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach und Stuttgart.

Von dieser Liste werden vier Städte gestrichen - aber welche? Als gesetzt gelten neben München, Berlin und Hamburg auch Frankfurt und Dortmund, Stuttgart werden ebenfalls sehr gute Chancen eingeräumt. Von den fünf Bewerberstädten im Westen (Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Dortmund) wird mindestens eine gestrichen.

Zu den Wackelkandidaten zählen, hinter vorgehaltener Hand, vor allem Hannover, Bremen - und auch Nürnberg. Mönchengladbach galt ebenfalls als Außenseiter, jetzt will allerdings die Westdeutsche Zeitung erfahren haben, dass Gladbach überraschend unter den zehn ausgewählten Spielorten dabei ist. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zwar nicht, dennoch macht sich in den Rathäusern der direkten Konkurrenz, vor allem in Köln und Düsseldorf, Unruhe breit.

Für die Stadtoberhäupter heißt es allerdings abwarten bis zur Pressekonferenz am Freitag. Im Nürnberger Rathaus weiß man, was man hat - und was nicht: "Wir haben nicht das modernste, aber ein sehr gutes Stadion", so Bürgermeister Vorgel zur Bewerbung.

Bundesweit ist die Zustimmung für Nürnberg übrigens mau: Bei einer Online-Umfrage des kicker-sportmagazins zu den Spielorten 2014 landete die Frankenmetropole auf dem 14. und letzten Platz.

2006 wurden fünf Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Nürnberg ausgetragen. Die letzte Europameisterschaft in Deutschland fand 1988 statt, Spielorte waren damals Hamburg, Hannover, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München.