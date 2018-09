Ende der Servicewüste: Burg bekommt endlich ein Cafe

Sanierung und Umbau bis 2021 summieren sich auf 26 Millionen Euro - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Bis 2021 soll die Großbaustelle Kaiserburg abgeschlossen sein: Kanalsanierung, behindertenfreundliches Pflaster auf Teilen der Gesamtfläche, ein neuer Souvenir-Shop mit Kasse, ein neuer Betriebshof sowie ein museumspädagogischer Raum. Doch das war noch nicht alles.

Von mittelalterlicher Stimmung ist schon seit 2015 auf der Kaiserburg weit gefehlt: Für die vielen geplanten Sanierungsmaßnahmen mussten die Bagger ausrücken. © Günter Distler



Von mittelalterlicher Stimmung ist schon seit 2015 auf der Kaiserburg weit gefehlt: Für die vielen geplanten Sanierungsmaßnahmen mussten die Bagger ausrücken. Foto: Günter Distler



Seit 2015 klopft, sägt, bohrt und hämmert es zwischen Burgfreiung und Palas. Es ist mit 26 Millionen Euro die größte Baumaßnahme, die auf der Burg stattgefunden hat, teilt das zuständige bayerische Finanzministerium mit. "Überall scheppert's und klappert's. Da ist es schwierig, ein Gefühl für das Mittelalter aufrecht zu erhalten", meint Burgverwalter Bernhard Weber. Doch es geht nun einmal nicht anders: Die Sanierung des Kanalsystems hat schon viel Geld und Zeit verschlungen. Dass Plastikplanen und Bauzäume die romantischen Burgmotive verschandeln, scheint viele Touristen aber nicht zu stören: Sie fotografieren, auch wenn eine Baustelle im Sucher ist.

Beim Pflastern der Gesamtfläche hat man überwiegend die historischen, holprigen Backsteine verwendet. Doch ein Teil wurde auch behindertenfreundlich verlegt. Dort rollen jetzt nicht nur Rollstühle und Kinderwägen, auch die meisten Besucher nutzen den komfotablen Weg. Hier läuft es sich leichter als auf den alten Pflastersteinen, die oft auch Stolperfallen sein können.

Bilderstrecke zum Thema Großbaustelle Kaiserburg: Hier regieren Bagger und Betonmischer Von wegen mittelalterliche Stimmung - auf der Nürnberger Kaiserburg fahren derzeit die Bagger auf und ab. Der Freistaat hat 26 Millionen Euro in gravierende Umbaumaßnahmen gesteckt, unter anderem für die Kanalisierung, ein behindertenfreundliches Plaster und einen neuen Betriebshof. Auch ein Café soll die Burg binnen der nächsten drei Jahre schmücken.



Burgcaf é sollte bereits 2018 eröffnen

Eine weitere, wichtige Baumaßnahme sind der Umbau von Kastellans- und Sekretariatsgebäude. Im Kastellansgebäude sind jetzt Kasse und Souvenirshop untergebracht. Es ist erstaunlich, dass der sonst so pingelige Denkmalschutz zugestimmt hat, große, moderne Glasfronten ins Kastellansgebäude hineinbrechen zu lassen.

Ebenso ungewöhnlich ist, dass die Behörde ihre Zustimmung zur Entkernung des historischen Sekretariatsgebäudes erteilt hat. Nur die Außenmauern mit Fachwerk bleiben stehen: Hier soll es ab 2021 endlich ein Burgcafé geben, in dem dann Besucher ihren Cappuccino und Kuchen genießen können. Der ursprüngliche Zeitplan, heuer bereits zu eröffnen, konnte nicht eingehalten werden. Auch die Bauzeit der Gesamtmaßnahme hat sich um ein Jahr verlängert.

Kinderbasteln, Vorträge und Konzerte

Neben dem Sekretariatsgebäude gestalten Handwerker den Finanzstadel zu einem museumpädagogischen Raum um. Hier sollen später einmal Kinder basteln, es soll Vorträge und Konzerte geben. Ganz wichtig für jede Burg: eine funktionierende Werkstatt. Hinter eine originale Sandsteinmauer wurde am Schwedenhof im Burggarten der neue Betriebshof versenkt. Weitgehend unsichtbar ist das Funktionsgebäude aus Beton. Dort können Gärtner und Schlosser Bänke ausbessern und lackieren, Papierkörbe und Blumenkästen reparieren.

Doch an eines müssen sich Passanten erst gewöhnen: Sie können nicht mehr durch das große Holztor in den Innenhof der Burg - ohne zu bezahlen wie bisher. Ein eigens geschmiedetes Gitter verhindert den Zutritt, man kann nur mehr durchschauen. Wer in den Hof hinein will, muss an der Kasse eine Eintrittskarte für die Burgbesichtigung lösen.

Hartmut Voigt Lokalredaktion Nürnberg E-Mail