Endlich inthronisiert! Nürnbergs Prinzenpaar im Amt

Oberbürgermeister Maly übergibt goldenen Rathausschlüssel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Lang lebe das Prinzenpaar! Am Sonntag vertraute Oberbürgermeister Ulrich Maly Oliver I. und Assol I. den goldenen Rathausschlüssel an - das Paar ist also nun für die nächsten närrischen Wochen ganz offiziell im Amt.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberg, ahaaa! Die Inthronisation des Nürnberger Prinzenpaars Volle sieben Wochen lang dürfen und sollen in diesem Jahr, kalenderbedingt, die Närrinnen und Narren möglichst viel Frohsinn verbreiten. Eine durchaus schweißtreibende Aufgabe, wie sich schon beim Auftakt zeigte.



ama