2017 Bundestagswahl Endspurt im Wahlkampf: Schulz kommt heute nach Nürnberg

NÜRNBERG - Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die großen Parteien noch einmal Wähler mobilisieren und Anhänger gewinnen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht am Freitag (circa 14.30 Uhr) als eine seiner letzten Wahlkampf-Stationen Nürnberg.

Die Wahlkampfveranstaltung findet von 13.30 Uhr bis 16 Uhr auf dem Jakobsplatz statt. Erwartet werden die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen, Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly und die Nürnberger Bundestagsabgeordneten Gabriela Heinrich und Martin Burkert.

Die Grünen starten am Morgen einen bundesweiten "Wahl-Marathon". Die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt haben sich vorgenommen, innerhalb von 42 Stunden alle 16 Bundesländer zu besuchen. Die Linke bietet noch einmal ihr komplettes Spitzenpersonal auf. Am Nachmittag sprechen unter anderen Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch vor dem Roten Rathaus in Berlin.

FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner redet in Bonn. Gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beendet die CSU in München offiziell ihren Bundestagswahlkampf. Bei der Veranstaltung auf dem Marienplatz am Abend (19 Uhr) werden auch CSU-Chef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Joachim Herrmann erwartet. Die AfD verzichtet auf eine große Wahlkampfabschluss-Veranstaltung.

