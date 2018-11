Enkeltrick: Betrügerin gab sich als Verwandte aus

Sie ergaunerte mehrere Tausend Euro von einer Seniorin - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Seniorin in der Nürnberger Südstadt wurde von dreisten Trickbetrügern hereingelegt. Die Täter wandten vergangenen Donnerstagnachmittag den sogenannten Enkeltrick an.

Die bislang unbekannte Täterin rief die ältere Dame gegen 14 Uhr an und gab sich als deren Verwandte aus. Durch geschickte Gesprächsführung erweckte sie bei ihrem Opfer den Eindruck, es handele sich tatsächlich um die Nichte.

Die Anruferin erklärte der älteren Dame, dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen zu sein und forderte Bargeld. Die Seniorin übergab schließlich gegen 14 Uhr eine Summe in Höhe von mehreren Tausend Euro in der Brosamerstraße an einen ihr unbekannten Mann. Der Abholer gab sich als Freund der Anruferin aus.

Das Opfer beschrieb den Abholer wie folgt: Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trägt kurze schwarze Haare und war zum Zeitpunkt der Abholung mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze Herrenhandtasche dabei. Die Fahndung führte bisher nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911/21123333.

Die Polizei empfiehlt generell: Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis!

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn