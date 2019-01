Entscheidung gefallen: So sieht der Volksfestkrug 2019 aus

Das Motiv verweist auch auf ein rundes Jubiläum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund drei Monate müssen sich Volksfestfreunde noch gedulden, bis es auf dem Platz am Dutzendteich wieder hoch hergeht. Aber das Motiv für den diesjährigen Festkrug ist schon gefunden.

Ziert die Krüge 2019: der Siegerentwurf von Joseph Zehner.



Erneut hatte der Schaustellerverband Werbeprofis wie auch Hobbydesigner in einem offenen Wettbewerb eingeladen, möglichst ausdrucksstarke Entwürfe einzureichen. Sie sollen auf den ersten Blick vermitteln, was die Nürnberger Volksfeste attraktiv und liebenswert macht. Ausdrücklich erwünscht war zudem ein Verweis auf das anstehende Jubiläum: Vor 100 Jahren, in der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg, hatte es in Nürnberg erstmals ein Frühlingsfest gegeben.

Aus 64 eingereichten Arbeiten von 36 Künstlern – jeder durfte sich mit bis zu drei Motiven beteiligen – waren in einer ersten Runde zehn ausgewählt und im Dezember in den Nürnberger Nachrichten sowie auf nordbayern.de im Internet vorgestellt worden. Die Leserinnen und Leser waren aufgerufen, ihre Favoriten zu wählen. Die mit Abstand meisten Stimmen entfielen auf die Motive 7 und 10, die offenbar als besonders ansprechend empfunden wurden.

Sie waren selbstverständlich auch bei der abschließenden Sichtung durch eine Jury in der engeren Wahl, zugleich aber noch ein nostalgisch anmutender Entwurf (Motiv 8). Das Gremium aus Vertretern der Veranstalter, der Tucher-Brauerei und den Medien kürte nach eingehender Diskussion Motiv 10 zum Sieger. Der Gestalter Joseph Zehner aus Eggolsheim darf sich über ein Preisgeld von 1500 Euro freuen.

Auf den mit 1000 und 500 Euro dotierten Plätzen zwei und drei landeten Carsten Schweer aus Adelsdorf und Kathrin Rödl aus Nürnberg. Erstmals erhältlich sein wird die neue Sonderedition zum Tag des Bieres am Dienstag, 23. April – für 9,90 Euro, natürlich gefüllt mit Festbier. Und für jeweils 5,90 Euro wird der Krug dann beliebig oft nachfüllbar sein.

woh