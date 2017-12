Erhalt von historischen Objekten: Nürnberg ist nur Mittelmaß

NÜRNBERG - Bei der Einschätzung, wie gut die historische Bausubstanz in einer Stadt erhalten ist, schneidet in einer bundesweit durchgeführten Umfrage Dresden am besten ab, Nürnberg landet lediglich im Mittelmaß.

Geht es um den Erhalt von historischer Bausubstanz, landet Nürnberg in einem Städtevergleich nur im Mittelmaß. © Michael Fischer



Durchgeführt wurde die Umfrage vom Institut für Demoskopie Allensbach. Insgesamt wurden 1454 Personen nach ihrer Einschätzung von 14 deutschen Städten interviewt. Die Befragung wurde im Auftrag der Pantera AG nach 2006 und 2012 zum dritten Mal erhoben.

Immerhin 63 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Erhalt der historischen Bausubstanz in Dresden besonders gut gelungen ist. Danach kommt Berlin mit einer Zustimmungsquote von 48 Prozent, München mit 41 Prozent, Leipzig mit 37 Prozent, Hamburg mit 34 Prozent und Nürnberg mit 28 Prozent. Auf dem letzten Platz liegt Essen mit zwei Prozent.

Während es den Städten von Platz eins bis fünf gelungen ist, ihre Werte seit 2012 leicht zu verbessern, mussten Dresden und Nürnberg Einbussen hinnehmen. Berlin, München und Hamburg haben gegenüber der Befragung von vor fünf Jahren ihre Plätze verbessert. Dass der Erhalt der historischen Bausubstanz in der Hauptstadt derzeit offenbar besonders gut gelingt, liegt an den 16- bis 29-Jährigen, die Berlin auf den ersten Platz gewählt haben.

