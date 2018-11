Erlanger "La Empanaderia": Kulinarik-Trip nach Südamerika

ERLANGEN - Gans hin oder her - heute schauen wir einmal über den Tellerrand nach Erlangen. Dort locken Spezialitäten aus Südamerika im Restaurant "La Empanaderia" in der Schuhstraße.

"La Empanaderia" heißt die Lokalität für südamerikanische Spezialitäten in der Schuhstraße in Erlangen. Das Lokal wird betrieben von Gilda Vera aus Paraguay. © Harald Sippel



Auf zur kulinarischen Reise durch Südamerika: Im "La Empanaderia" rückt man nicht etwa ein Land dieses Kontinents in den Mittelpunkt, sondern die Betreiber verstehen sich als kulinarische Botschafter von Kolumbien bis zum Kap Horn. Das spiegelt sich auf der Karte wider: Da gibt es als Spezialität des Hauses Empanadas in verschiedenen Varianten. Diese gefüllten Teigtaschen sind das bevorzugte Fingerfood Südamerikas und werden dort überall gegessen.

In der "Empanaderia" setzt man aufs Tapas-Prinzip. So stehen bei unserem Besuch die venezuelanische Spezialität "Tequeños" (6 Euro), also frittierte, längliche Teigtaschen, gefüllt mit Käse) sowie "Papa rellena" (8,20 Euro), mit Rinderhackfleisch gefülltes und in Pankomehl frittiertes Kartoffelpüree mit roten Zwiebeln und Salsa Huancaina, auf dem Speiseplan.

Da der Koch aus Peru stammt, wird Donnerstag bis Samstag auch diese Spezialität angeboten: "Ceviche Nikkei", das "Sushi der Anden" besteht aus klein geschnittenem rohen Thunfisch, der in Limettensaft kalt gegart und dann gewürzt wird.

Eher ein klassisches Hauptgericht sind die in der Pfanne flambierten Rinderfiletstreifen mit Gemüse und hausgemachten frittierten Kartoffeln, "Lomo Saltado", das unter dem Motto "Mar y Tierra" steht. Alles schmeckt tatsächlich so lecker, wie es klingt. Und dazu passt bestens das peruanische Nationalgetränk Pisco Sour, Matetee, ein Wein (die roten aus Südamerika, die weißen aus Franken) oder ein fränkisches Bier - etwa das Boeheim Craft Hell aus Pegnitz.

Ganz neu ist die "Pisco Bar", die immer donnerstags stattfindet. Dann gibt es verschiedene Cocktails rund um den Traubenbrand Pisco, garniert von leckeren Kleinigkeiten, wie "Mini-Ceviche" zum Ausprobieren.

"Reiseführerin" durch diese kulinarisch reizvollen Landschaften ist Gilda Vera. Ihr Motto: "Wir wollen einen Kurztrip nach Südamerika anbieten." Die Architektin - ihr ursprünglicher Beruf ist leicht am geschmackvollen und modernen Ambiente des Restaurants auszumachen - kam der Liebe wegen nach Franken. Anfangs kamen eher die "Latinos" Nordbayerns zu ihr. Doch nun brummt der Laden und gerade rund ums Wochenende lohnt sich auf alle Fälle eine Tischreservierung.

