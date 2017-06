Erneut getötete Prostituierte in Nürnberg gefunden

Leiche einer Frau wurde am Montagmittag in Höfener Straße entdeckt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Montagmittag wurde in der Höfener Straße in Nürnberg eine getötete Frau gefunden. Offenbar handelt es sich um eine Prostituierte. Die Mordkommission der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei über den Fund einer Leiche in der Höfener Straße informiert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Prostituierte handelt, die in einer Modellwohnung in dem Haus in der Höfener Straße 59 einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

Die Identität der toten Frau ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Auch zur genauen Todesursache will die Polizei vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen derzeit nichts sagen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Spurensicherung ist derzeit noch vor Ort.

Ob ein Zusammenhang mit dem Mord an einer Prostituierten am 24. Mai in der Regensburger Straße besteht, ist derzeit noch unklar und wird von der Mordkommission geprüft.

Mögliche Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken ist unter folgender Nummer zu erreichen: 0911/2112-3333.

