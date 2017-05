Erneute Eskalation bei Amateurfußballspiel in Nürnberg

Spieler der Gastmannschaft trat gegen am Boden liegenden 28-Jährigen

NÜRNBERG - Am Sonntag nahm ein Fußballspiel in Nürnberg ein unrühmliches Ende. Ein Spieler der Gastmannschaft trat auf einen am Boden liegenden ein. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Es sollte ein ruhiger Fußballnachmittag in der B-Klasse Nürnberg/Frankenhöhe 8 zwischen der dritten Mannschaft des TB Johannis 88 und dem Türkischen SV Fürth werden. Sportlich ging es nur noch für den Gastgeber um ein mögliches Erreichen der Relegation. Die Gäste hingegen lagen bereits vor dem Spieltag leicht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Begegnung zwischen dem Tabellendritten und dem Schlusslicht musste kurz vor Schlusspfiff vom Schiedsrichter abgebrochen werden.

In der 89. Spielminute gerieten die Spieler beider Teams beim Stand von 4:4 aneinander. Es kam laut Polizei zu verbalen Entgleisungen und einer "Rudelbildung" auf dem Platz. Auch mehrere Platzverweise für den Türkischen SV Fürth halfen nicht, die Lage zu beruhigen. Infolgedessen trat ein 24-jähriger Spieler der Gastmannschaft gegen einen am Boden liegenden 28-jährigen Spieler des TB Johannis 88. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Insgesamt kam es zu vier Platzverweisen. Drei wegen verbaler Entgleisungen, einer wegen Tätlichkeit. Mit dieser befasst sich nun die zuständige Polizeiinspektion Nürnberg-West.

Gegen den 24-Jährigen der Gastmannschaft wird wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt.

Erst vor rund einer Woche kam es bei einem Amateurfußballspiel zwischen dem SC Türk Genc Nürnberg und dem VfR Moorenbrunn zu einer Massenschlägerei.Beide zweite Mannschaften der Vereine wurden daraufhin gesperrt.