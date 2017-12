Erotik trifft Tradition: Der Weihnachtsschmuck 2017

Zwischen Tradition und Moderne: Rundgang über den Christkindlesmarkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Traditionell - oder doch lieber ein bisschen Bling-Bling oder gar schrill? Beim Christbaumschmuck setzen die meisten eher auf die erste Variante, doch auch wer es ungewöhnlich mag, wird auf dem Christkindlesmarkt fündig. Von Weißwürsten mit Bierfass bis hin zu den klassischen Strohsternen ist alles geboten.

Klassische Strohsterne und Holzfiguren sind scheinbar für so manchen Fan von Christbaumschmuck Schnee von gestern. Gerade die Weißwürste inklusive Bierfässchen sind auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt so begehrt, dass sie seit Tagen ausverkauft sind. Oder soll es doch lieber ein Schuss Erotik sein? Wir haben uns umgesehen, was die Stände so zu bieten haben.