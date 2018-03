Erste Bilder: Fast alles bereit fürs Frühlings-Volksfest

Wir waren beim Presserundgang dabei - Am Samstag geht's los - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Die Temperaturen fühlen sich zwar noch nicht nach Frühling an, die Aufbauarbeiten für das Frühlingsfest laufen trotzdem schon auf Hochtouren. Am Samstag geht es auf dem Volksfestplatz los – wir haben uns vorab schon einmal umgesehen.

Der Höllenblitz war beim Presserundgang bereits einsatzbereit. © Stefan Hippel



Der Höllenblitz war beim Presserundgang bereits einsatzbereit. Foto: Stefan Hippel



Die beste Aussicht über die Stadt hat man im Moment eindeutig hier: in einer Kabine des Willenborg Riesenrads. 55 Meter hoch ist die Anlage, die heuer auf dem Volksfestplatz steht – und damit eine der fünf größten in ganz Europa. Das beste daran: Die Kabinen sind überdacht, die Fahrt macht also auch bei Regen Laune.

Wer es etwas wilder mag, der kommt im Jules Verne Tower voll auf seine Kosten - dem höchsten mobilen Riesenkettenflieger der Welt. Zur Testfahrt reicht es am Mittwoch jedoch nicht, die Anlage ist noch nicht fertig aufgebaut. Ebenfalls nicht für die Leser getestet: Hangover, ein 85 Meter hoher Freifallturm für mutige Frühlingsfestbesucher.

Wer eines dieser - oder anderer - neuer Fahrgeschäfte testen will, kommt ab Samstag auf seine Kosten. Dann startet das Frühlingsfest. Bis zum 15. April wird auf dem Volksfestplatz gefeiert. Am 6. und am 15. April lockt die Veranstaltung zudem noch mit Feuerwerken, jeden Mittwoch ist Familientag mit halben Fahrpreisen. Außerdem gibt es dann bei jedem Betrieb mindestens einen Artikel zum halben Preis.