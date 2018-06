Erstmals Frau an der Spitze des Bundeswehr-Karrierecenters

NÜRNBERG - Erstmals übernimmt eine Frau das Ruder: Marion Nagler-Roth ist gestern offiziell als neue Leiterin des Karrierecenters der Bundeswehr Nürnberg ins Amt eingeführt worden. Die größte Herausforderung für die Zukunft sieht die Regierungsdirektorin in der Gewinnung von Nachwuchskräften.

Als erste Frau leitet Marion Nagler-Roth jetzt das Karrierecenter der Bundeswehr in Nürnberg. © Edgar Pfrogner



"Nürnberg hat mich als Kind schon fasziniert", sagt Marion Nagler-Roth. Durch familiäre Wurzeln ist sie der Stadt verbunden. Als Ende 2017 der Leiter des Karrierecenters, Martin Bauer, in den Ruhestand ging, war die Gelegenheit für die gebürtige Unterfränkin günstig, in die Metropolregion zurückzukehren.

Beeindruckender Lebenslauf

Von Deutschland und der Welt hat die 54-Jährige schon einiges gesehen: Beim Bundesnachrichtendienst machte sie eine Ausbildung im gehobenen, nichttechnischen Dienst, dann studierte sie Rechtswissenschaften in München. Nagler-Roth arbeitete unter anderem als Rechtsberaterin bei der Bundeswehr, lehrte an der Bundeswehrverwaltungsschule in Oberammergau, leitete das Kreiswehrersatzamt in Kempten und war in Afghanistan.

Dieser "beeindruckende Lebenslauf" bereite sie hervorragend auf ihre Leitungsfunktion vor, sagte Georg Stuke, der Präsident des Bundesamts für Personalmanagement der Bundeswehr, in seiner Festrede. Bereits seit April leitet Nagler-Roth das Karrierecenter an der Allersberger Straße. Viele Nürnberger nennen das Gebäude noch immer bei seinem alten Namen: Kreiswehrersatzamt. Noch nie hatte in Nürnberg diesen Posten eine Frau inne.

Herausforderung: Nachwuchs gewinnen

Mit ihren 160 Mitarbeitern betreut die neue Chefin dort vor allem die Reservisten und begleitet Soldaten in einen zivilen Beruf. Auch die eigentliche Karriereberatung, die die Bundeswehr etwa an Schulen oder auf Messen anbietet, geht nun in die Zuständigkeit des Karrierecenters Nürnberg über. Bisher hatten dies auch für Nordbayern die Münchner Kollegen übernommen, sagt Nagler-Roth.

Die größte Herausforderung für die Bundeswehr in der Zukunft sieht sie in der Gewinnung des Nachwuchses. Seit der Aussetzung des Wehrdienstes müssen sich die Streitkräfte gegen die Konkurrenz auf dem freien Markt behaupten. "Wir müssen zeigen, dass auch wir ein attraktiver Arbeitgeber sind."

