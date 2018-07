Ertappter Ladendieb ging auf die Polizei los

Er wehrte sich mit Händen und Füßen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein ertappter Ladendieb ist am Montagabend auf die Polizei losgegangen. Er stahl aus einem Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof und wurde von der Polizei auf die Dienststelle gebracht. Dort ging er auf die Beamten los.

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr meldeten sich die Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts am Hauptbahnhof, weil ein Mann in dem Laden geklaut hatte. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige in der Filiale schon öfter lange Finger gemacht hat. Weil er keinen Wohnsitz hatte, brachte die Polizei ihn in die Dienststelle.

Dort ging er auf die Beamten los – zunächst beleidigte er diese, dann wollte er sie mit Handschlägen und Fußtritten verletzen. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriff verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.