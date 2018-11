Erzählkünstler entführen in die Welt der Fantasie

Märchen, Musik und wahre Geschichten: In Nürnberg läuft im Januar zum neunten Mal das Festival "ZauberWort" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zuhören, staunen und der Fantasie freien Lauf lassen: All das kann man beim Festival "ZauberWort", das die Kunst des Erzählens in ihrer ganzen Bandbreite präsentieren will. Vom 2. bis 6. Januar geht es an verschiedenen Spielstätten in Nürnberg zum neunten Mal über die Bühne.

Kathinka Marcks erzählt in Nürnberg Seefrauengarn. © Sabbine Schreiber



Kathinka Marcks erzählt in Nürnberg Seefrauengarn. Foto: Sabbine Schreiber



Beim Stichwort "Erzählen" fällt dem ein oder anderen vielleicht spontan der Märchenonkel ein, der vor einer Kinderschar Geschichten vorliest. Doch mit dieser nostalgischen Vorstellung haben Erzählkünstler, wie sie bei ZauberWort auftreten, nicht mehr viel zu tun. Natürlich wollen auch sie ihre Zuhörer faszinieren. Ihre Geschichten bringen sie jedoch ganz ohne Buch und Skript, allein mit Sprache, Ausdruck und Gestik auf die Bühne — und verleihen ihnen dadurch Lebendigkeit. Seit 2012 gibt es den in Nürnberg ansässigen Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE) mit rund 100 Mitglieder im deutschsprachigen Raum, der dafür sogar eine professionelle Ausbildung anbietet.

Nürnberg habe sich zu einer regelrechten Hochburg des Erzählens in Süddeutschland entwickelt, sagt der Erzähler und ZauberWort-Organisator Michl Zirk. Und das bunt gemischte Publikum geht mit. Zuletzt war das Festival, das alle zwei Jahre zwischen Neujahr und Dreikönig stattfindet, zu 90 Prozent ausgelastet. "Es gibt da echte Fans", weiß Zirk. Mit der aktuellen Ausgabe bekam "ZauberWort" auch eine eigene Haushaltsstelle im Kultur-Etat der Stadt Nürnberg. "Dadurch kann man auch mal Künstler einladen, die von weiter her kommen", erklärt der Organisator.

Maria Carmela Marinelli erzählt bei „ZauberWort“ lustige Geschichten von Raben. © Foto: Kathrin Rusch



Maria Carmela Marinelli erzählt bei „ZauberWort“ lustige Geschichten von Raben. Foto: Foto: Kathrin Rusch



Diesmal stellen acht Künstlerinnen und Künstler ihre ganz eigenen Erzählstile vor. Fast alle präsentieren ihr Programm in deutscher Sprache. Einzige Ausnahme ist Sahand Sahebdivani. Der in Amsterdam lebende Erzähler mit iranischen Wurzeln vermittelt seine Storys, in denen er Biografisches mit Märchenelementen verbindet, auf Englisch. Aus Dänemark kommt Kari Brinch, die Hans Christian Andersens Märchen, aber auch persönliche Geschichten mit Humor und Einfühlungsvermögen zum Besten gibt.

Ganz neue Wege gehen dagegen Heike Vigl und Reinhilde Gamper. Die beiden Südtirolerinnen bringen Musik, Erzählkunst und Naturfotografien zusammen. Ihre Kolleginnen Maria Carmela Marinelli aus Leipzig und Kathinka Marcks aus Freiburg gehören zu den Nachwuchstalenten des Genres. Bei ihnen kann schon mal eine fremde Sprache den Klang des Vortrags bereichern. Ein Original und bereits seit 27 Jahren Märchenerzähler ist der Österreicher Helmut Wittmann.

Tormenta Jobarteh wurde in seiner Heimat Gambia sieben Jahre lang zum Musiker und Geschichtenerzähler ausgebildet. © Fotos: Nelson Cardenas



Tormenta Jobarteh wurde in seiner Heimat Gambia sieben Jahre lang zum Musiker und Geschichtenerzähler ausgebildet. Foto: Fotos: Nelson Cardenas



An zwei langen Erzählabenden in der Tafelhalle kann man gleich mehrere Künstler auf einmal erleben. Für die Poetry Slam Show in der Kulturwerkstatt auf AEG hat sich der Zirndorfer Slam-Meister Michael Jakob wortstarke Kollegen eingeladen. An selber Stelle findet unter dem Titel "Sprachklang" auch ein musikalisch angereicherter Abend statt, an dem die Protagonisten Geschichten in ihren Muttersprachen beziehungsweise Heimatdialekten vorstellen. Bei eventuellen Verständnisschwierigkeiten hilft die kurze Zusammenfassung auf Hochdeutsch.

Zum Abschluss will das Trio "Frankenkralle", zu dem auch Michl Zirk gehört, die erzählerische Wundertüte öffen. Gesucht wird dann "Germany’s Next Top Story". . .

ZauberWort findet in der Kulturwerkstatt auf AEG, im Krakauer Haus, in der Tafelhalle, im Künstlerhaus statt. Der Vorverkauf beginnt am 26. November. Informationen unter www.zauberwort.info

BIRGIT NÜCHTERLEIN