Es grünt so grün: Kräuter in Nürnberg

Superfood oder Zeitgeist-Hype? Eine Webreportage über Alleskönner mit langer Tradition - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Ob Baldrian, Lavendel oder Salbei. Sie alle gehören zu den bekanntesten Kräutern. Doch was können sie wirklich? Die Multimedia-Reportage von Alisa Kircher, Juliana Prechtl und Pauline Zäh führt ein in die Welt der Kräuter.

Kräuter gibt es in allen Formen und in sämtlichen Grünschattierungen. Trotzdem wissen die Meisten nicht, wie viel Potenzial in dem neuen Superfood steckt. Sei es zum Malen, Kochen, Wellnessen oder als Medizin. Die Alleskönner mit langer Tradition liegen mehr denn je im Trend.

(Sollten Sie die Webreportage nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)

