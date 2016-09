„Es war nicht mehr drin“

NÜRNBERG - Ein ganz persönlicher Rückblick der deutsch-türkischen Vorzeige-Kämpferin aus der Südstadt

Rabia Güleç steht die Enttäuschung kurz nach der Niederlage ins Gesicht geschrieben. © Reuters



Das, was nach diesen Olympischen Spielen für immer in meinem Gedächtnis bleiben wird, ist die Ankunft in Rio. Gemeinsam mit meinem Bruder als deutsche Athleten in die Olympiastadt zu kommen, dorthin, wofür man so lange, so hart trainiert und gearbeitet hat, wofür man Schmerzen erlitten hat, Enttäuschungen durchlebt, wo man sich durch so unglaublich viel durchkämpfen musste, um unter den besten 16 Taekwondoka der Welt zu sein, das war ein unglaublicher Moment. Wir wohnten in einem Apartment mit deutschen und belgischen Sportlern. Wir haben versucht, in der neuen Umgebung möglichst schnell zum Alltag zurückzufinden, was natürlich erst schwierig war, weil es so viele Eindrücke waren, so eine besondere Atmosphäre.

Die Sportler, die fertig waren mit ihren Wettkämpfen, die Medaillen gewonnen hatten oder eben nicht, die verbrachten die meiste Zeit am Pool. Tahir und ich, haben bis es bei uns so weit war, vor allem versucht, Veranstaltungen zu besuchen. So waren wir beim Boxen, die Halle war direkt neben uns, und zweimal bei der Leichtathletik. Dort haben wir die Siegerehrung von Usain Bolt miterlebt — noch so etwas, was ich nicht so schnell vergessen werde. Ach ja, und wir haben trainiert — jeden Tag. Uns vorbereitet auf unseren großen Tag.

Je näher der rückte, desto weniger wurde ich nervös. Ich weiß, das klingt komisch, aber irgendwann möchte man kämpfen, zeigen, was man kann. Als ich in die Halle gefahren bin, habe ich mich aufgewärmt und mich auf meinen ersten Kampf vorbereitet. Irgendwann kam auch Tahir, er wäre erst viel später dran gewesen, aber er wollte mir zusehen, deshalb ist er eher gekommen. Wir haben uns noch einmal umarmt und er hat mir gesagt, dass er an mich glaubt, dass er weiß, dass ich es drauf habe und ich es einfach nur abrufen muss. Das hat mir viel Mut gemacht. Dann bin ich durch diese Tür gegangen in die Haupthalle.

Als es hineinging in diese riesige Halle, habe ich schon realisiert, dass das die Olympischen Spiele sind, das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Ich habe mich fokussiert nur auf meine Gegnerin. Erst als ich gewonnen hatte, habe ich gemerkt, wie viele Menschen dort waren. Dann hatte ich Hunger. Nachdem ich etwas gegessen hatte, habe ich Tahir zugesehen. Ich war froh, dass er gewonnen hatte und es hat mich stolz gemacht, ihn zu sehen. Auch meine Geschwister, die alle gekommen waren, um uns von der Tribüne aus zuzujubeln.

Als mein zweiter Kampf dann verloren ging, ich in Rückstand lag, bin ich nicht nervös geworden. Ich habe mir immer wieder gesagt: Du schaffst das noch, du hast es drauf, zeig es einfach. Leider hat das nicht mehr geklappt. Das ist ärgerlich, weil ich gegen die Türkin, gegen die ich verlor, zuvor dreimal gewonnen hatte. Ich war sehr wütend und enttäuscht von mir, ich habe auch geweint, natürlich habe ich geweint, ich glaube dafür muss man sich nicht schämen. Ich habe erst mal Zeit für mich gebraucht, wollte für mich allein sein. Auch, damit mich Tahir so nicht sieht. Das hätte ihn abgelenkt. Ich dachte: Jetzt musst du alle Energie hineinstecken, damit er wenigstens eine Medaille holt. Leider hat dann auch er verloren.

Somit fahren wir beide nun mit leeren Händen nach Hause. Wir hätten so gern eine Medaille mit nach Nürnberg gebracht — aber es war nicht mehr drin. Ich weiß, dass meine Freunde, meine Familie trotzdem sehr, sehr stolz sind. Mittlerweile ärger ich mich auch nicht mehr über meine Niederlage. Wobei, natürlich ist es das, was hängen bleibt von Rio. Auch wenn ich mir immer wieder sage: Dort überhaupt mitmachen zu dürfen, sich unter die besten 16 der Welt zu kämpfen, das allein ist schon eine riesengroße Leistung.

