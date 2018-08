Essen in der U-Bahn: Braucht Nürnberg ein Verbot?

Ein Vorfall hatte schon vor Jahren eine Debatte in Nürnberg ausgelöst - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ab September gilt in einer U-Bahn-Linie in Wien ein generelles Essverbot - bei einer Umfrage hatte sich eine deutliche Mehrheit für diese neue Regel ausgesprochen. Auch die Nürnberger hatten 2009 für ein Verbot gestimmt. Das trat jedoch nie in Kraft, denn hier hat man eine andere Lösung gefunden.

Hinweisschilder wie dieses zeigen in den Nürnberger U-Bahnen an, was erlaubt ist und was nicht. Speisen, die stark riechen oder tropfen, sind demnach unerwünscht - aber nicht verboten. © Annalena Sippl



Hinweisschilder wie dieses zeigen in den Nürnberger U-Bahnen an, was erlaubt ist und was nicht. Speisen, die stark riechen oder tropfen, sind demnach unerwünscht - aber nicht verboten. Foto: Annalena Sippl



Der kleine Snack zwischendurch, die fettigen Fritten oder der saftige Döner sind gestrichen - zumindest in den Wiener U-Bahnen ist das schon bald Realität. Die deutliche Mehrheit der über 50.000 befragten Wiener hat sich für ein generelles Essverbot während der Fahrt im Untergrund ausgesprochen. Ganz besonders störend empfinden die Wiener laut der Umfrage den Verzehr von Fastfood wie Pizza, Burger und Co. in der Bahn. Ab September tritt die neue Regel nun erst in einer U-Bahn-Linie in Kraft, ab Mitte Januar 2019 muss das Essen dann in allen Wiener U-Bahnen in der Tasche bleiben. Ob es Strafen bei Verstößen gegen die Neuregelung gibt, sei allerdings noch offen, hieß es aus Wien. Erst im Juli hatte die Wiener U-Bahn mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt - angesichts der Hitze wurden dort Gratis-Deos verteilt.

Das Ergebnis der Essverbots-Abstimmung ist eindeutig: Zwei Drittel der Fahrgäste wünschen sich ein Essverbot auf allen U-Bahn-Linien. Eine klare Mehrheit ist auch für ein generelles Essverbot, also ein Verbot für alle Speisen. Alle Infos dazu: https://t.co/tZiFH7Ixwn pic.twitter.com/PZ3cgB8nQO — Wiener Linien (@wienerlinien) 16. August 2018

Ärger um Gebäck-Krümel oder den Geruch des Kebabs? Dieses Problem hat auch in Nürnberg schon einmal hohe Wellen geschlagen, erklärt Pressesprecherin Elisabeth Seitzinger von der VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg). Ein Vorfall an einer Haltestelle hatte im Jahr 2009 eine Debatte ausgelöst: Damals wollte eine Frau mit einem Eis in einen Bus einsteigen. Um Flecken zu vermeiden, bat der Fahrer die Frau, das Stiel-Eis doch draußen aufzuessen. Er erklärte zudem, dass sein Bus ohnehin noch länger an der Haltestelle warten würde. "Die Frau war so verärgert darüber, dass der Busfahrer ihr es offensichtlich nicht zutrauen würde, das Eis ordentlich zu essen, dass sie nicht in den Bus stieg", erzählt Seitzinger.

Dort löste der Vorfall eine große Diskussion um ein generelles Essverbot im Nahverkehr aus, das auch intern sowohl Befürworter als auch Gegner fand. Auch in Nürnberg wurde dazu eine Umfrage gestartet - wie in Wien sprachen sich hier die meisten Befragten für das Verbot aus. Doch da die Mehrheit nicht allzu erdrückend ausfiel, entschied die VAG es auf einem anderem Weg zu versuchen: "Im Jahr 2010 haben wir die Hinweisschilder in den Bahnen angebracht und die Situation hat sich seitdem deutlich verbessert", erklärt Seitzinger. Ein Burger und eine Eistüte sind auf den Schilder zu sehen, darüber steht: "Bitte nicht". Weiterhin weisen durchgestrichene Symbole auf ein generelles Rauch- und Alkoholverbot in den Bahnen hin.

Verbote bei privaten Busunternehmen

Die U-Bahnen, die mehrmals täglich an den Endbahnhöfen durch ein Team gesäubert werden, seien seit 2010 viel weniger verschmutzt als zuvor. "Meist handelt es sich um stehen gelassene Kaffeebecher, Zeitungen oder Verpackungsmüll", sagt Pressesprecherin Seitzinger Wegen der deutlichen Verbesserung der Situation zieht die VAG ein Essverbot in den Bahnen deshalb momentan nicht in Erwägung. "Jeder Fahrer entscheidet selbst, ob er eine Person auffordert, das Essen einzupacken oder draußen zu essen. Das ist eine Ermessenssache", so Seitzinger. Es gebe jedoch einige private Busunternehmen im VAG-Gebiet, bei denen ein striktes Essverbot gelte.

Bilderstrecke zum Thema Bewegung im Untergrund - 40 Jahre U-Bahn in Nürnberg 40 Jahre auf Schienen durch den Untergrund Nürnbergs: Die erste U-Bahnstrecke wurde am 1. März 1972 mit dem 3,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Langwasser-Süd und Bauernfeindtsraße eröffnet. Doch dies war nur der Anfang eines Streckennetzes, das 2012 fast 40 Kilometer und 46 Bahnhöfe umfasste.



Auch Manfred Rupp, Pressesprecher der VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg), jener Dachorganisation, bei der auch die VAG Mitglied ist, weist darauf hin, dass die Verkehrsunternehmen sich in solchen Fällen auf ihr Hausrecht berufen können, denn eine einheitliche Regelung für Verkehrsbetriebe gäbe es nicht. "Das ist ja auch gut so, denn die Verkehrsbetriebe selbst kennen ihre eigene Betroffenheit immer am besten."

Ein generelles Essverbot hält auch er für unnötig und spricht dabei eine regionale Besonderheit der Noris an: "In Nürnberg haben wir an etlichen Haltestellen Brezen-Verkäufsstände. Die werden hier eben auch gerne während der Bahnfahrt gegessen. Und es wäre ja wirklich widersinnig, solche Verkäufs-Häuschen erst aufzubauen, dann aber den Verzehr der Brezen in den U-Bahnen zu verbieten."

Ein solches Brezen-Häuschen wird wohl bald am Nürnberger Hauptbahnhof öffnen: Wegen der Bauarbeiten ist dort eine der Treppen hinunter zu den U-Bahnen momentan gesperrt. "Hier entsteht ein Ticket-Store der VAG mit Brezen-Café", steht auf dem großen Banner am Bauzaun - ein deutlicher Hinweis auf die Symbiose zwischen Nahverkehr und Knabberei. Noch mehr Brezen also für die Nürnberger, die ihre Leckereien aber auch künftig guten Gewissens in der U-Bahn genießen dürfen.

Bilderstrecke zum Thema Fahrt in eine neue Epoche: So entstand die Nürnberger U-Bahn Vor 51 Jahren entschied sich der Nürnberger Stadtrat zum Bau einer U-Bahn. 1967 haben die Arbeiten begonnen, der erste "Pegnitzpfeil" fuhr 1972 durch die Röhre. Nürnberg war damit die vierte Stadt in Deutschland - nach Berlin, Hamburg und München - mit einer Bahn unter der Erde. Unsere Bilderstrecke mit historischen Fotos nimmt Sie mit in den Untergrund.



Was meinen Sie: Sollte es in der Nürnberger U-Bahn ein generelles Essverbot geben?

Schreiben Sie Ihre Meinung, diskutieren Sie hier in unserem Leserforum unter diesem Artikel mit! Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie sich mit Ihrem vollen Namen, ihrer postalischen Adresse und Ihrer Mailadresse registrieren. Falls Sie bereits einen Login besitzen, bei dem die Anschrift noch fehlt, bitten wir Sie, diese Daten zu ergänzen. Derzeit sind die Angaben zur Adresse noch freiwillig. Im Leserforum werden wir aber nur Kommentare zulassen, bei denen auch die Angaben "Straße/Hausnummer sowie PLZ/Ort" ausgefüllt wurden. Dennoch wird Ihr Kommentar online nur unter dem von Ihnen gewählten Nickname zu lesen sein. Meinungsbeiträge sind auch per Mail an nn-leserbriefe@pressenetz.de (Stichwort: Essverbot) möglich.

Eine Auswahl der Einsendungen wird gegebenenfalls auch auf der gedruckten Meinungsseite in den Nürnberger Nachrichten mit Angabe des Namens und des Wohnorts (ohne Straßenangabe) erscheinen. Falls Sie damit nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie, dies in Ihrem Kommentar zu vermerken.

Annalena Sippl Online-Redaktion E-Mail