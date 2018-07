Eurofighter machte Halt am Nürnberger Airport

Das Jagdflugzeug aus Neuburg an der Donau hielt als Schulungsobjekt her - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Dass die Flughafenfeuerwehr am Albrecht Dürer Airport Nürnberg ihre Trainings- und Schulungsprogramme direkt an echten Flugzeugen durchführt, ist keine Seltenheit. Am Montag machte mal wieder ein ganz bestimmtes Flugzeug Halt in der Noris.

Schulungsobjekt Eurofighter: Die Flughafenfeuerwehr des Airport Nürnberg bekam eine Einweisung. © Flughafen Nürnberg



Schulungsobjekt Eurofighter: Die Flughafenfeuerwehr des Airport Nürnberg bekam eine Einweisung. Foto: Flughafen Nürnberg



Ein Eurofighter der Bundeswehr kam zum wiederholten Mal zu Übungszwecken nach Nürnberg. Grund dafür war eine Schulungsmaßnahme der Flughafenfeuerwehr, die Übungsmöglichkeiten an vielen Luftfahrzeugen wahrnimmt.

Das Jagdflugzeug kommt vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau, die den süddeutschen Luftraum schützen. Nürnberg ist einer von mehreren Ausweichflughäfen, an dem der Eurofighter bei Bedarf landen kann.

aw