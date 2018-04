Event-Sommer: Das sind die Mega-Partys am Flughafen

Veranstalter setzen auf Public Viewing und Festivals - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Größer und bunter: Der PSD FanPark am Airport Nürnberg ist für die WM gerüstet. Aber noch bevor der Ball rollt, ist hier Party angesagt. Und einen Tag vor dem WM-Finale findet ein Hip-Hop-Festival statt.

Am Nürnberger Flughafen wird nicht nur während der WM 2018 gefeiert. © Horst Linke



Am Nürnberger Flughafen wird nicht nur während der WM 2018 gefeiert. Foto: Horst Linke



Los geht es am Samstag, 9. Juni: Den Auftakt der Freiluft-Party-Saison am Flughafen markiert das Latin-Airport-Festival, das heuer erstmals über die Bühne geht und mit international bekannten Namen Latin- und Reggae-Fans aus der ganzen Region locken soll. Das Hip-Hop-Festival wird am 14. Juli über die Bühne gehen. Bereits jetzt sind nur noch wenige Hundert Restkarten erhältlich.

Das Gros der insgesamt 150.000 Gäste, mit denen die Veranstalter des PSD FanParks rechnen, sollen natürlich die Spiele der deutschen Nationalelf locken, die alle live übertragen werden. Im Idealfall, falls es Jogis Jungs wieder ins Finale schaffen, dürften Fußball-Fans sieben Mal neunzig Minuten lang "schland vor" skandieren. Und das bei freiem Eintritt. Jeweils zwei Stunden vor Anpfiff öffnen sich die Tore des 15.000 Quadratmeter großen FanParks. Drinnen erwartet die Fußball-Fans - zumindest visuell - noch mehr Fußballvergnügen. Die zuletzt 100 Quadratmeter große Bildschirmfläche wächst erneut auf satte 130 Quadratmeter, die sich auf drei Leinwände verteilen.

"Dadurch wollen wir Familien mit Kindern erreichen, die nicht in die Menge können", erläutert Dietz. Hier wird es auch einen großen Biergarten mit viel Sitzfläche geben, der auch weniger standfesten Besuchern das Freiluft-Fußball-Schauen erlaubt und einladen soll, länger im FanPark am Flughafen zu verweilen.

Starke Partner

Möglich ist die Großveranstaltung mit zeitweise bis zu 250 Menschen im Einsatz und Investitionskosten von gut einer Million Euro nur durch Sponsoren und Partner, betont Dietz. Während die Kooperation mit der PSD Bank Werk:B Planbarkeit beschert, erhofft sich der Sponsor nicht nur einen Image-Gewinn, wie Johann Büchler einräumt. Als Nürnberger Bank hoffe man auch auf den einen oder anderen neuen Kunden, so der Vorstandsvorsitzende. Neben einem Beobachtungsturm, einer T-Shirt-Kanone sowie einer "Kiss Cam" für Erinnerungsfotos ist die Bank daher auch schon mal mit einem Geldautomaten vor Ort.

Volkan Altunordu