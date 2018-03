Ex-"Miss Deutschland" aus Nürnberg mit Socken im TV

NÜRNBERG - "Miss Deutschland" macht jetzt in Socken: Daniela Domröse aus Nürnberg (36) will in der Sendung "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" Investor Carsten Maschmeyer von ihrer Idee überzeugen.

Daniela Domröse, Ex-"Miss Deutschland" aus Nürnberg, will aus Meeresmüll hippe Socken herstellen. © Foto: Claudius Pflug Sat.1



NN: Daniela, wie sind Sie denn auf die Socke gekommen?

Daniela Domröse: Mode hat mich schon immer fasziniert. Und ich war schon immer Sockenfan. Zudem ist die Socke ein massentaugliches Produkt, ein Alltagsgegenstand, der immer wieder kaputt geht und nachgekauft werden muss.

NN: Schlau, aber eigentlich arbeiten Sie ja als Juristin...

Domröse: Und genau in der Arbeit dachte ich mir: Schade, dass alle immer mit schwarzen Socken rumrennen. Unten ’rum ein bisschen bunt zu sein, könnte auch den Männern gefallen. Deshalb habe ich ein Socke erfunden, bei der das, was aus dem Schuh herausschaut zwar schwarz ist, aber unten hat sie dann vielleicht grüne Streifen oder rosa Tupfen.

NN: Ihre Socken sollen aus einem besonderen Stoff sein.

Domröse: Sie sollen aus recyceltem Material sein. Genauer gesagt aus einem Garn, das aus Plastikflaschen hergestellt ist, das aus den Weltmeeren gesammelt wird. Eine Firma lässt die einschmelzen und stellt daraus Garn her. Auf dem Sektor tut sich gerade sehr viel.

NN: Sie haben gemodelt und wurden 2006 "Miss Deutschland". Der Auftritt vor der Kamera dürfte also nicht so aufregend gewesen sein, oder?

Domröse: Ich habe mich in den letzten Jahren aus der Modelwelt sehr zurückgezogen. Deshalb war ich beim Pitch im Hörsaal in Berlin schon sehr nervös. Es war aber ein tolles Team. Und Carsten Maschmeyer zu treffen, hat mich sehr beeindruckt.

NN: Könnten Sie sich vorstellen, jetzt auch bei anderen Fernsehformaten mitzumachen?

Domröse: Mir geht es wirklich um das Produkt. Ich mache da nicht mit, weil ich mir gedacht habe: Ich will jetzt mal ins Fernsehen. Sich selbstständig zu machen, das wäre ein Traum. Aber es ist schwer, das neben dem Beruf aufzubauen und ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Da ist die Sendung eine gute Gelegenheit, meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

NN: Sind Sie im Sommer eigentlich traurig, weil Sie unten ohne auskommen müssen?

Domröse (lacht): Nein, Sneakersöckchen kann man ja auch im Sommer in Turnschuhen tragen!

Die Sendung läuft ab dem ab 21. März 2018, immer mittwochs, 20.15 Uhr in SAT.1.

