Ex-"Miss Nürnberg" will "Bachelor" den Kopf verdrehen

Janina Weschta nimmt an der RTL-Kuppelsendung teil - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Bald startet die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" in eine neue Staffel, auch dann werden wieder 22 Damen um Herz und Körper eines jungen Schönlings buhlen. Unter ihnen ist auch Janina Weschta, ehemalige "Miss Nürnberg".

Lasziv am Strand: Janina Weschta will den "Bachelor" von sich überzeugen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



"Ich bin eine unkomplizierte Frau zum Verlieben", sagt Janina Weschta selbst von sich. Genau mit diesen Vorzügen will die 24-Jährige, die in München wohnt, den Neu-"Bachelor" Daniel Völz von sich überzeugen. Seit einem Jahr ist sie Single - und vor ziemlich genau zwei Jahren sorgte die Fitnesstrainerin auch in Nürnberg für Furore.

Janina Weschta bei ihrer Krönung zur "Miss Nürnberg. Foto: Jürgen Friedrich



Im roten Badeanzug stolzierte Janina Weschta über den roten Teppich des Kultrestaurants La Cultura, wo sie sich den Titel der "Miss Nürnberg" krallte. Damals waren es ihr sonniges Auftreten, ihr Lächeln und ihre wallende, blonde Mähne, die die Jury zum Dahinschmelzen brachten. Für Irritationen sorgte durchaus, dass Weschta nicht einmal aus Franken, sondern aus Oberbayern kam. Doch die 24-Jährige ist Medienprofi. "Nürnberg ist immerhin die zweitgrößte Stadt in Bayern und ich mag es hier sehr", sagte sie damals.

Durchsetzen kann sich Janina Weschta jedenfalls, sagt sie. Mit insgesamt drei Brüdern wuchs die Fitnesstrainerin in Spanien auf. Dort habe sie gelernt, "schlagfertig mit allen Situationen umzugehen". Und dennoch sei sie immer Familienmensch geblieben.

Schärpe und Krönchen kennt Weschta, denn 2016 wurde sie ebenfalls in Nürnberg zur "Miss Bayern" gewählt. "Es ist für mich eine große Ehre, das schönste Bundesland vertreten zu dürfen", sagte die 24-Jährige - ein Job, den sie nun auch in der RTL-Sendung "Der Bachelor" ab 10. Januar (immer mittwochs 20.15 Uhr auf RTL) wieder ausfüllen muss.

Dabei trifft Janina Weschta allerdings auf Konkurrenz, jede Menge Konkurrenz. Wir haben die Kandidatinnen in diesem Jahr gesammelt:

