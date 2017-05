Ex-Schuhfabrik in der Südstadt: Einblicke ins "Loftwerk"

NÜRNBERG - Im Krieg wurde das Gebäude kaum beschädigt, obwohl es in der Südstadt mitten im Industriegebiet steht. Schuhe wurden einst im heutigen "Loftwerk" in Massen produziert. Heute schicken hier Radiomoderatoren ihre Botschaften in die Region und entwickeln IHK-Mitarbeiter Prüfungsaufgaben für Auszubildende.

Die alten, hohen Fabrikfenster mit dem rissigen Kitt gibt‘s nicht mehr. Zwei Relikte davon hängen im Funkhaus wie Gemälde an der Wand. Diese Scheiben waren vor mehr als drei Jahren hier in der früheren Schuhfabrik an der Ulmenstraße noch verbaut. Schritt für Schritt ist das alte Fabrikhaus mit seinen mehr als 30.000 Quadratmetern Nutzfläche seit 2010 saniert worden.

Eigentümer des Industrieensembles war bis 2016 die Fürther Unternehmerfamilie Streng, die in der Metropolregion 15 Filialen der Baumarktkette Obi betreibt. Heute gehört das Areal mit dem Namen "Loftwerk" der N.U.N Immobilienverwaltungs GmbH mit Sitz in Fürth.

