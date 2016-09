Exhibitionist am Dutzendteich wurde gefasst

NÜRNBERG - Ein Mann in der Öffentlichkeit und belästigte dadurch Passanten. Im Bereich des Volksparks Dutzendteich in Nürnberg spielte er an an sich herum. Die Polizei hat den Täter mittlerweile festgenommen.

Der Mann habe sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf Höhe des Kurt-Klutentreter-Stegs einer Fußgängerin in schamverletzender Weise gezeigt, teilte die Polizei mit. Neben einem Gebüsch stehend onanierte er vor der Passantin, bevor er sich in Richtung Volksfestplatz ohne ein Wort gesprochen zu haben, davon machte.

Am Donnerstag sah die Frau den Mann erneut unweit des Kurt-Klutentreter-Stegs und verständigte die Polizei, die ihn kurz darauf festnahm.

