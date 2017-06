Exhibitionist belästigt Frau auf Nürnberger Westfriedhof

Unbekannter konnte flüchten - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein unbekannter Exhibitionist hat sich einer Frau im Nürnberger Westfriedhof in schamverletzender Weise gezeigt. Er konnte trotz Fahndung unerkannt flüchten.

Der Exhibitionist hielt sich am Sonntag gegen 19 Uhr in der Grababteilung 48 auf und zeigte sich einer Frau in schamverletzender Weise, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Genauere Angaben wollte die Polizei nicht machen, da es sich um Täterwissen handelt.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Frau verständigte sofort die Polizei. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos. Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und mit einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 33 33.

