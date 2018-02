Exhibitionist belästigt Frauen in Gostenhof

Mann beobachtete Frauen und entblößte sich vor Schaufenster - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor einer Boutique in der Saldorferstraße in Nürnberg-Gostenhof hat ein Mann am Montag für Unruhe gesorgt. Der bislang Unbekannte beobachtete zwei Frauen durch das Schaufenster und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor.

Gegen 17.15 Uhr trat der Mann vor dem Geschäft in Erscheinung. Als die Frauen ihn bemerkten, flüchtete er in unbekannte Richtung und konnte entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt demzufolge auch nicht vor, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0911/2112-3333 um Zeugenhinweise.

