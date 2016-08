Exhibitionist im Schwabacher Freibad festgenommen

SCHWABACH - Schock für Kinder im Freibad: Am Freitagabend nahm die Polizei in Schwabach einen 55-jährigen Exhibitionisten fest. Der Mann hatte sich in schamverletzender Weise vor Minderjährigen gezeigt.

Gegen 19 Uhr hat der 55-Jährige laut Polizei im Schwabacher Freibad vor Kindern sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Ein Mitarbeiter des Bades verständigte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest, noch bevor er das Bad verließ.

Der 55-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Schwabach gebracht und wird angezeigt. In dem Fall ermittelt nun die Schwabacher Kriminalpolizei.

