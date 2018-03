Exhibitionist in Nürnberger Südstadt auf frischer Tat ertappt

70-Jähriger zeigte sein Geschlechtsteil vor offenem Wohnungsfenster - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Ein alter Mann hat sich am Dienstagvormittag in der Südstadt vor zwei Frauen entblößt. Die Ermittlungen führten die Polizei bereits zu einem Tatverdächtigen.

Gegen 11.45 Uhr bemerkten zwei Frauen am Dienstagvormittag einen Mann, der an einem offenstehenden Wohnungsfenster an der Ulmenstraße stand. Als er die Frauen sah, entblößte er sich und spielte an seinem Penis herum, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beamte nahmen den 70-Jährigen fest und leiteten Ermittlungen gegen den Mann ein. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Judith Horn