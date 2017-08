Exhibitionist lauert junger Frau in der Gartenstadt auf

Unbekannter Täter versteckte sich im Hof eines Kinos - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Schreck für eine junge Passantin am späten Montagabend: Ein Exhibitionist zeigte sich ihr in der Gartenstadt mit heruntergelassener Hose. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der noch unbekannte Täter hielt sich nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr in der Hofeinfahrt des Kinos in der Julius-Loßmann-Straße auf. Er suchte von dort aus den Blickkontakt zu einer jungen Frau, die auf dem Gehsteig in Richtung Saarbrückener Straße lief und sofort die Flucht ergriff, als sie den Mann sah.

Beschreibung des Mannes: Circa 175 cm groß, 40 Jahre alt, dick und zur Tatzeit mit einem blauen T-Shirt mit weißem Aufdruck bekleidet.

Wer Angaben zur Ergreifung des Täters machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: 0911/21123333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.