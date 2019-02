Exklusive Recherche-Einblicke: Auf der Spur des NSU

NÜRNBERG - Wie arbeitet ein Recherche-Team des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten, um Erkenntnisse über den NSU und sein neonazistisches Netzwerk zu gewinnen? Eine Veranstaltung des Bildungszentrums gewährte Einblicke.

Viele Zuhörer verfolgten im Fabersaal des Bildungszentrums gebannt die Ausführungen des Recherche-Teams, das sich aus Journalisten und Journalistinnen der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks formiert. © F.: Roland Fengler



Drei Opfer wurden in Nürnberg hingerichtet. Viele Einzelheiten zu den Verbindungen nach Franken hat das Recherche-Team ans Licht gebracht. Zunächst konzentrierten sich die fünf Journalisten auf Mandy S., die wichtigste Unterstützerin des NSU-Kern-Trios. Sie hatte eine Zeit lang in Büchenbach im Landkreis Roth gelebt.

Welche Spuren sie dort hinterlassen hat, erfährt man nicht am Telefon: Hinfahren, an Haustüren klingeln, mit Bewohnern ins Gespräch kommen — das verspricht deutlich mehr Erfolg. Wenn die Befragten ein konkretes Gesicht sehen, ist es etwas anderes, als in einen anonymen Telefonhörer zu sprechen. "Es ist erstaunlich, wie offen sich viele Menschen geäußert haben", sagt NN-Redakteurin Sabine Stoll.

NSU-Prozess: Die Recherche von BR und Nürnberger Nachrichten

Eine Dienstfahrt des Recherche-Teams führte dann nach Schwarzenberg ins Erzgebirge. Dort arbeitete Mandy S. in einem Friseursalon. Im Vorfeld hatten sich die Journalisten von den Juristen der Nürnberger Nachrichten und des BR beraten lassen: Was darf man filmen und später senden, was nicht? Welche Persönlichkeitsrechte sind zu beachten? Darf man Mandy S. mit eingeschalteter Kamera überrumpeln? (Darf man nicht). Muss man sich selbst mit Namen und Funktion vorstellen?

Natürlich mussten die Journalisten vorab genau überlegen, welche Fragen sie stellen wollen. Wenn sie denn überhaupt mit Mandy S. ins Gespräch kommen sollten. Die Kontaktaufnahme verlief allerdings erfolglos: Mandy S. war weder im Friseurgeschäft noch reagierte sie auf das Klingeln an ihrer Wohnungstür. "Das gehört zur Recherche dazu", meint BR-Mitarbeiter Michael Reiner, "mal hat man Glück, mal nicht. Es gibt keine Garantie."

Bei vielen Versuchen, mit anderen Neonazis Kontakt aufzunehmen und mehr über deren Netzwerke zu erfahren, erlebte das Recherche-Team ganz unterschiedliche Reaktionen: Manche reagierten alarmiert ("Woher habt ihr meinen Namen"), andere verweigerten sofort das Gespräch oder sprachen konkrete Drohungen aus.

Todesanzeige geschickt

BR-Journalist Jonas Miller, der die rechtsextreme Szene seit langem beobachtet, erhielt um 1.30 Uhr nachts eine E-Mail. Der Inhalt: eine Todesanzeige mit seinem Namen. Ein andermal wurde sein Auto vor der Haustüre angezündet. In seiner Nachbarschaft standen plötzlich Graffiti an den Wänden wie "Jonas, wir erwischen dich".

Bei derart massiven Einschüchterungsversuchen braucht man starke Nerven. Natürlich schaut er sich spätabends auf dem Weg nach Hause um, ob ihm jemand folgt oder ob sich jemand in der Tiefgarage versteckt. Wird man selbst dabei etwas paranoid, wenn man mit Gewalttätern konfrontiert wird, fragt Kurt Heidingsfelder, der die Veranstaltung des Bildungszentrums moderierte. "Es stärkt einen, wenn man die Solidarität der Kollegen spürt und wenn eine geschlossene Gruppe hinter einem steht", sagt Miller. Wie bekommt man Informationen von Menschen, die Journalisten als ihre Gegner, ihre Feinde ansehen? Manche in der Neonazi-Szene haben Rechnungen offen und hängen ihre Mitstreiter hin, merkte Stoll an.

Andere hätten Angst vor den ehemaligen Kameraden, schließlich ging es um Mord. Ein Zeuge, "der Kapuzenmann", wollte aus Schuldgefühl zur Aufklärung beitragen. Das Recherche-Team sieht den "Kapuzenmann" als Glücksfall für seine Ermittlungen an: "Die Fakten lagen auf dem Tisch. Wir schauten darauf, wie ordnet sich der Befragte ein, und daraus wurde für uns klar: Er sagt die Wahrheit", erklärt NN-Redakteurin Elke Graßer-Reitzner.

Die wichtigste Grundlage für die fünf Journalisten war, die Angaben kritisch zu hinterfragen: Welchen Aussagen kann man trauen, welche lassen sich verifizieren? 100-prozentig sauber arbeiten, sich der Richtigkeit der Informationen versichern, gegenchecken — das gehört zum Arbeitsalltag des Recherche-Teams dazu. Gerade auch nach dem Skandal um Spiegel-Mitarbeiter Claas Relotius, der mit seinen Fantasiegeschichten dem Ansehen von Medien-Recherche generell schwer geschadet hat.

Womit sich das Team von BR und NN in Sachen NSU momentan beschäftigt, will es nicht verraten. Nur so viel: "Wir arbeiten weiter, wir bleiben dran."

